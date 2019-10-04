Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 52,6 ile beklentilerin altında kalmasına karşın, pay piyasalarında önceki iki işlem günündeki sert düşüşlerin ardından tepki alımlarının etkili olduğu görüldü. New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

Analistler, ISM imalat verilerinin ardından imalat dışı endeksin de gerilediğine dikkati çekerek, 2016 yılından bu yana en düşük seviyeye gerileyen endeksin, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdığını kaydetti.

Fed'in 30 Ekim'de politika faizini 25 baz puan daha indireceği beklentilerinin yüzde 80'e çıktığını bildiren analistler, ticaret gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini ifade etti.

Avrupa tarafında, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında uzun süredir devam eden ekonomik anlaşmazlıkların havacılık sektörüne de sıçraması ve yeni vergi tehditleri, ticaret savaşı beklentilerini tırmandırırken, Brexit belirsizliği de gündemdeki yerini koruyor. Dün Almanya piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 yükseliş kaydetti.

Asya tarafında, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki gelişmeler takip ediliyor. Bugün sakin bir seyir izlenen Japonya borsasında kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 düşüş kaydetti. Çin piyasaları ise devam eden resmi tatil nedeniyle bugün de kapalıydı.

Yurt içinde, dün 105.000 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeye yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 102.784 puandan tamamladı. Dün 5,6960'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,7000 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin artabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de 5,65-5,75 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, eylül ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, eylül ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar

15.30 ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi

(AA)