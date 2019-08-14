Küresel faizler dibe doğru yarışıyor

Amerikan piyasalarında 30 yıllık tahvil faizi %2.08 ile tarihi düşük seviyelerde yer aldı ve 2007’den beri ilk kez 10 yıllık tahvil faizi 2 yıllık tahvil faizinden daha düşük seviyeye geriledi. İngiltere faiz eğrisi ise 2008’den beri ilk kez tersine döndü.

Amerikan hisse senedi endeksi vadeli işlemleri Avrupa hisse senetleriyle birlikte gerilerken dünyanın en büyük ekonomilerinin ikisinden gelen zayıf veriler ticaret savaşındaki belirgin yatışmayı gölgede bıraktı. Amerikan ve İngiliz faiz eğrileri evrilirken Hazineler ve Avrupa tahvilleri ralli yaptı.

Çin tarafından beklentilerden daha düşük perakende ve sanayi üretimi verisinin yanı sıra Alman ekonomisinin daraldığına dair göstergeler ile tahvil faizleri alarm vermesine sebep oldu.

Bu durumun piyasa için olumlu bir işaret olmadığını söyleyen Credit Suisse’den Jonathan Golub’a göre "FED bu dinamiği değiştirmeye tamamen yetkili olup piyasa da bu değişimin yapılması gerekiyor" dedi.

Bloomberg