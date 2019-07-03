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03 Temmuz 2019 14:20 | Çarşamba

Küresel ekonomide imalat sektörü yavaşlıyor

Gelişmiş ülkelerde imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki gerileme, küresel ekonominde yavaşlama sinyalleri veriyor.

Dünya çapında imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) yaşanan düşüş, küresel ekonominde yavaşlama endişelerini artırıyor.

Ticaret savaşları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, dünyanın önde gelen ekonomilerinin imalat PMI verilerini 50 seviyesinin altında tutmaya devam ediyor. 50 seviyesinin altında olması durumunda aktivite daralmasına işaret eden PMI, ekonomik görünümü yorumlama açısından yol gösterici konumunda bulunuyor.

Dünyanın ilk 20 ekonomisine bakıldığında 2019 yılı üretim açısından sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Küresel ekonominin lokomotifi konumundaki ABD'de haziran imalat PMI her ne kadar 50,6 seviyesiyle pozitif değerlendirilse de bu rakam Eylül 2009'dan bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor.

Yılbaşında 54,9 olan ABD imalat PMI, yılın ilk yarısında karışık bir seyir izledi.

Çin'de PMI 50 seviyesinin altında 

Çin'de imalat PMI endeksi, 2019'un ilk yarısında dalgalı bir seyir izledi. Mart ve nisan aylarında sırasıyla 50,5 ve 50,1 değerlerini alan imalat PMI, diğer aylarda 50'nin altında kaldı. Çin'de imalat PMI, haziranda bir önceki aya göre değişim göstermedi ve 49,4 değerini aldı.

Avro Bölgesi haziran imalat PMI da son beş aydır 50'nin altında kalarak imalat sektöründe yaşadığı durgunluk dönemini atlatamıyor.

Analistler, son üç aydır düşüş eğilimini sürdüren ve 47,6 seviyesine gelen Avro Bölgesi imalat PMI'daki bu seyrin sebebinin ticaret savaşları, otomotiv sektöründeki yavaşlama ve yaşanan siyasi belirsizlikler olduğunu belirtiyor.

Avro Bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya'da imalat PMI haziranda 44,3'ten 45 seviyesine yükselse de bulunulan seviye sadece 2008 finansal kriz sonrası ve 2012 yılı sonlarına doğru görülmüştü.

Almanya imalat PMI, Asya'da yaşanan talep daralması ve otomotiv endüstrisindeki yavaşlamanın da etkisiyle 6 aydır bozulan bir görünüm sergiliyor. Ayrıca sanayi üretimi de geçen ay yüzde 1,8'lik bir düşüş yaşamıştı.

İngiltere'de imalat PMI endeksi 49,4 seviyesinden 2013'ten bu yana en keskin düşüşünü göstererek 48,0 seviyesine gelerek 49,2 olan beklentilerin oldukça altında kaldı.

Aynı şekilde İspanya PMI'da yaşanan 2,2 puanlık düşüş de Şubat 2013'ten bu yana en sert düşüşe işaret ediyor. Kötüleşen piyasa koşulları ve yeni siparişlerle İspanya imalat PMI, 50,1'den 47,9'a geriledi.

İtalya'da 11 aydır düşen yeni siparişler PMI endeksini de etkiledi 

Faaliyetlerde ve siparişlerde yaşanan gerilemenin etkilediği bir diğer ülke olan İtalya'da haziran imalat PMI, 49,7 seviyesinden 48,4'e geriledi.

Asya'nın en büyük ikinci ekonomisi konumunda olan Japonya'da 7 aydır gerileyen ihracat rakamlarıyla birlikte imalat PMI 49,3 seviyesine inerek, küresel ekonominin üretim kısmında yaşanan yavaşlamaya ortak oldu.

Asya'nın önemli ekonomilerinden olan Rusya ve Güney Kore'de de üretim anlamında sıkıntılı dönemler yaşanıyor. Rusya'da haziran PMI 49,8'den 48,6'ya gerilerken, imalat PMI Güney Kore'de de 0,9 puanlık azalışla 47,5 seviyesinde gerçekleşti.

Avustralya'da küresel yavaşlamanın etkisiyle haziranda imalat PMI 3,29 puanlık düşüşle 52,72'den 49,43'e indi. 

Türkiye'nin imalat PMI endeksi üç ay sonra arttı 

Küresel ekonomide süregelen belirsizlikler ve kendi iç dinamikleri sebebiyle bir daralma dönemi geçiren Türkiye'de de imalat PMI, 50 seviyesinin altında seyrediyor.

Son üç aydır gerileyen imalat PMI, haziran ayında 2,6 puan artışla 45,3 seviyesinden 47,9'a çıktı.

Analistler, hem yurt içinde hem de yurt dışında imalat sektöründe yaşanan yavaşlamanın küresel ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediğini belirtiyor. Özellikle ticaret ve kur savaşları ile yaptırımların küresel ticari aktiviteyi tehdit ettiğini ifade eden analistler, ticaretin önündeki engellerin kalkması durumunda yakın gelecekte imalat sanayinde canlanmanın olabileceğini tahmin ediyor.

(AA)

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