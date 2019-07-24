  • Bist 100
    102333
  • Dolar
    5,7260
  • Euro
    6,3873
  • Altın
    261,6720
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sudan'ın zorlu yolu Sudan'ın zorlu yolu
Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Sabrımız tükendi, mutabakata varılmazsa gereğini yapacağız Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Sabrımız tükendi, mutabakata varılmazsa gereğini yapacağız
Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM sınav sonucu sorgulama! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM sınav sonucu sorgulama!
Kurbanlıklar görücüye çıktı! Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlıklar görücüye çıktı! Kurbanlık fiyatları ne kadar?
Düzcede sel felaketi: Selde kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarında son durum nedir? Düzcede sel felaketi: Selde kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarında son durum nedir?
Denizli'de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yapan polislere tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Denizli'de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yapan polislere tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?
ABD'deki kumpas davasından tahliye kararı verilen Hakan Atilla ailesine kavuştu! İşte karşılaşma anları... ABD'deki kumpas davasından tahliye kararı verilen Hakan Atilla ailesine kavuştu! İşte karşılaşma anları...
Düzce'de 25 dakikada 11 araca 'yaya geçidi' cezası kesildi Düzce'de 25 dakikada 11 araca 'yaya geçidi' cezası kesildi
İlk güneş yelkenli uydu, yelkenlerini açtı! İşte muhteşem anların videosu - İzle İlk güneş yelkenli uydu, yelkenlerini açtı! İşte muhteşem anların videosu - İzle
ABD'deki FETÖ Şebekesi! Şerif Ali Tekalan kimdir? ABD'deki FETÖ Şebekesi! Şerif Ali Tekalan kimdir?
Rusya: Güney Kore’ye pişmanlık açıklaması yapmadık Rusya: Güney Kore’ye pişmanlık açıklaması yapmadık
Bekçiler mahalleye güven verdi Bekçiler mahalleye güven verdi
Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, taraftarların sorularını cevapladı Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, taraftarların sorularını cevapladı
200 yıllık gömlek modaya yön verecek 200 yıllık gömlek modaya yön verecek
İran-ABD krizinde müzakere açıklaması! İran ABD krizinde son durum nedir? İran-ABD krizinde müzakere açıklaması! İran ABD krizinde son durum nedir?
Dopingli güreşçinin ikinci olimpiyat madalyası elinden alındı Dopingli güreşçinin ikinci olimpiyat madalyası elinden alındı
Göztepe'de Grillo dert oldu Göztepe'de Grillo dert oldu
Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi' Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi'
Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçının taktiğini çalıştı Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçının taktiğini çalıştı
Kariyerine 'solucan gübresi' ile yön verdi Kariyerine 'solucan gübresi' ile yön verdi
Memurların zam talebi belli oldu! Son dakika haberi: Memur-Sen toplu sözleşme refah payı zam oranı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak? Memurların zam talebi belli oldu! Son dakika haberi: Memur-Sen toplu sözleşme refah payı zam oranı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak?
Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar avro zarar Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar avro zarar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07:19 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13:54

Kurbanlıklar görücüye çıktı! Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı’na haftalar kurban piyasasıyla ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 ile 10 arasında bir artış yaşanıyor. Niğde’de üreticileri kurbanlıklarını pazarlamaya başladı. Büyükbaş üreticileri geçen yıla oranla artışın yaşanacağını ancak üreticinin yem fiyatlarının artmasından dolayı artı bir gelir elde etmediğini söylediler. Küçükbaş ya da büyükbaş kurban almayı düşünen vatandaşlar fiyat araştırmalarına başladı.Vatandaşlar, '2019 kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları nedir?' sorularının yanıtını merak ediyor. İşte satışa çıkan kurbalıkların fiyatları haberimizin detayları

Niğde’de kurbanlık hayvan sıkıntısı olmadığını ifade eden Niğde İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz, “Vatandaşlarımızın kurbanlıkları direkt üreticilerden almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bununla ilgili olarak aylardır kurbanlık hazırlamak için mücadele eden üreticilerimize destek olmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulunan Yılmaz, "Büyükbaş erkek tosun fiyatı, canlı kilosu 19 ila 21 lira arasında, küçükbaş hayvanlar içinde kilo başına belirlenen fiyat (şişek ve toklu) 19 ila 21 lira arasında değişmektedir. Düve fiyatları 15 ila 17 lira arasında değişmektedir. Bu fiyat artışının, girdi maliyetlerini, yem fiyatlarını düşündüğümüzde kayda değer bir artış olmadığını görüyoruz. Yetiştiricinin hayvan beslemek için almış olduğu sığır besi yemi geçen sene 60-65 TL (torba) iken bu sene aynı yem 85-90 TL aralığına çıkmıştır. Hayvan fiyatlarında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında artış olurken yem fiyatlarındaki artış yüzde 25 ila yüzde 30 arasında gerçekleşmiştir. Kaba yemi, silajı, arpayı, yoncayı da eklersek arada çok ciddi bir uçurum oluşmaktadır" dedi.
  
KURBAN ALIRKEN DİKKAT

Kurbanlık fiyatlarında girdi rakamlarının yükselmesi dolayısıyla bir artış yaşanacağını ve kurbanlık alımıyla ilgili vatandaşlara bilgi veren Başkan Yılmaz, “Kurban Bayramı’na 1 aydan kısa bir süre kala kurbanlık piyasasında da canlanma başladı. Vatandaşlarımız yavaş yavaş kurbanlık fiyatı araştırması yapıyor. Niğde ilimiz hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık sayısında herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. Yeterli sayıda hayvan bulunmaktadır. Hayvanın, küpesine, yaşının tutup tutmadığına, boy yapılarına, sağlık kontrollerine dikkat edilmesi gerekiyor’’ diye konuştu.
  
"DONMUŞ ET İSTEMİYORUZ"

 Donmuş et ithalatına karşı olduğunu ifade eden Üretici Remzi Selçuk, "Bizim tek isteğimiz var ithalatın kesilmesi değil donmuş etin getirilmemesini istiyoruz. Biz torunlarına yetecek kadar yetecek hayvanımız var. Kurbanlıkta satışlar başladı ama siftah yapmadık" dedi.

MARKETLER YEREL ÜRETİCİYİ ZORA SOKTU

İbrahim Üçler, "Hayvanlarımızı kestirmek için müşteri bulamıyoruz ama büyük marketlerin kredi kartlarına taksit yaptığı için bizim kurbanlıklarımızı satamıyoruz. Biz kendimiz boşa çabalıyoruz. Marketler bu işe giriyor fiyatı düşürüyor ama biz doğal satıyoruz. Hayvanların yaşları dolmuş tırnakları büyümüş vatandaş gelip seçip alıyor. Biz bu konunun denetim altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

Hakan Atilla Türkiye'de
Dünyaca ünlü banka tarih verdi: Dolar bitiyor!
İlk güneş yelkenli uydu, yelkenlerini açtı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Türkiye'nin S-400'leri Bulgaristan'da gündemi değiştirdi!
Bakanlık'tan 'mavi su' uyarısı: Onaysız ürünleri almayın
Tottenham Başkanı'ndan flaş Wanyama mesajı: G.Saray'a gönderebiliriz ama...
Bakan Soylu'dan Suriyeliler ile ilgili kritik açıklama!
Süreyya Yalçın'dan ekibine 100 bin liralık villa
Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni skandal! Terör örgütünün propagandasına katıldı
Şeyhin karısı kaçmıştı! Gündeme bomba gibi düştü
HDP ve DBP yöneticilerine PKK operasyonu
Babası Boris Johnson'ı anlattı
Avcı yeni "Visca"sını buldu! Beşiktaş bombayı patlatıyor!
Başkan Erdoğan'dan peş peşe çok sert mesajlar: Uzak durun!
'Güçlenmemizi istemiyorlar'
Ekonomide kritik gelişme... 6 ayda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Dünyanın takip ettiği krizde flaş gelişme! Geri adım attılar!
Saklambaç 24.07.2019 Gazete Jeff Bezos’a ait olduğu öne sürülen Flying Fox’ Bodrum'a vuruldu
Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur? Şoför esnafına erken emeklilik...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ