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23 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 00:37:39

Kurbanlık fiyatları belli oldu

Küçükbaşta canlı kilogram fiyatı 23, büyükbaşta 26 lira olacak. En ucuz koç 1.100, en ucuz dana ise 8 bin 500 liradan pazara gelecek.

Kurban Bayramı 11 Ağustos’ta başlayacak. Bayrama 20 gün kalmasına rağmen, telaşı ise şimdiden başladı. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor. Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1200 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 7 bin-11 bin lira aralığında satılırken, bu yıl ise küçükbaş fiyatının 1000-1500, büyükbaş fiyatının ise 8 bin 500-13 bin 500 lira olması bekleniyor.

KİLOGRAM FİYATI 23 LİRA OLACAK

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10-15 artış olduğunu belirtti. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 800 bin büyükbaş, 2.5 milyon da küçükbaş hayvan kesilmişti. Bu yıl 900 bin büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş kesilmesi öngörülüyor.  2018’de küçükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatı 21, büyükbaşın 23 lirayken, bu yıl küçükbaşın 23 lira, büyükbaşın ise 26 liradan başlaması bekleniyor.

SOKAKTA KESENLERE 287 LİRA CEZA

Hayvan varlığının devamı için yasak olan dişi hayvan (düve, inek) kesiminden kaçınılması gerekiyor. Bayram süresince kurban satış ve kesim yerleri denetlenecek. Kapı önlerinde kurban kesenlere, 287 liraya kadar para cezası verilecek. l Kurbanlıkları, Türkiye’de 150 ruhsatlı hayvan satış noktasından satın almak mümkün.

Hayvan sıkıntısı yok. Tarım ve Orman Bakanlığı bir milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin de küçükbaş kurbanlık hayvan olduğunu açıkladı. l Bu yıl kesilecek büyükbaş hayvan sayısı 102 ülkenin sığır, küçükbaş hayvan sayısı ise 136 ülkenin koyun varlığından daha fazla olacak.

KIZILAY'DA 850 tl

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri de belirlendi. Türkiye Diyanet Vakfı, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurtiçi 890, yurtdışı ise 725 lira olarak açıkladı. Kızılay da yurtiçinde kurban bağışı bedelini 850, yurtdışında ise 725 lira olarak belirledi.

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