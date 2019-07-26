Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevkiyatı hızlandı? 2019 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Türkiye'nin Kurban Bayramı'na girmesine sayılı günler kala büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle bölge illerindeki hayvan pazarlarına akın eden besici ve çiftçiler, kıran kırana geçen pazarlık sonrası istedikleri kurbanlarını alarak pazardan ayrılıyor.

Bayram öncesi Ağrı Hayvan Borsası'na gelerek büyükbaş ve küçükbaş hayvan alışverişi yapan besiciler ile vatandaşlar arasında kıran kırana pazarlıklar gerçekleştiriliyor.

Pazarda hayvan satan besiciler yoğunluktan memnun şekilde ellerindeki hayvanlara alıcı bulabilmenin mutluluğunu yaşarken, hayvan satın alan besiciler ise batı illerine kaliteli kurbanlık götürerek, kar elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Diğer kentlere kurbanlık sevkiyatının hız kazandığı bölgenin en önemli hayvancılık merkezlerinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de gerekli denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce başlayan kurban yoğunluğunun devam ettiğini söyledi.

Batı illerine çok yoğun şekilde kurbanlık hayvan sevklerinin sürdüğünü anlatan Engin, "Veteriner hekim arkadaşlarımız çok yoğun şekilde çalışıyor. Geçmiş yıllarda batıya çok yoğun bir hayvan sevkiyatı yaptık. Bu yılda aynı tempoyla devam ediyoruz." diye konuştu.

Batı illerine 80 bin kurbanlık sevk edildi

Ağrı'nın Türkiye'de hayvancılığın yoğun yapıldığı ve hayvan varlığı sayıları açısından çok stratejik il olduğunu belirten Engin, şu bilgileri verdi:

"Büyükbaş hayvan sayımız 388 bin ve 1 milyon 400 bin civarında da küçükbaş hayvanımız var. Bu anlamda bölgede ve Türkiye'de çok önemli iliz. Bu Kurban Bayramı'nda da Batı illerine çok yoğun sevkiyatımız var. Batı illerine 60 bin küçükbaş ve 20 bin civarında büyükbaş kurbanlık hayvan sevki gerçekleştirdik. Verilerimizle sevklerimizi kıyasladığımızda geçen yıl kurban döneminde 25 bin civarında büyükbaş hayvan sevk ettik ve bu yılda aynı oranda hayvan sevki yapacağımızı düşünüyoruz."

Engin, geçen yıl 140 bin civarında küçükbaş kurbanlık hayvan sevki gerçekleştirdiklerini, bu yılda bu rakama yakın sevkiyat yapacaklarını düşündüklerini ifade etti.

Kurbanlık fiyatları geçen yıldan düşük

Ekiplerin sevkiyatın başlamasıyla özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız hafta sonları da dahil olmak üzere mesai farkı gözetmeksizin kurban besleyen vatandaşlara yardımcı olmak adına yoğun çaba içerisinde. Kurbanlık fiyatlarımız geçen yıla göre bu yıl daha uygun ve düşük. Öyle umuyoruz ki kurbanlık alacak vatandaşlar daha uygun fiyata kurban temin edecek. Kurbanla ilgili özellikle vatandaşların hayvan sevklerinde dikkat etmesi gereken bazı hususlar var, zaten veteriner ekiplerimiz gerekli sağlık kontrolünü yapıyor sonra veteriner sağlık raporuna dönüştürüyor ve onlara sağlık raporu veriyor. Vatandaşların ilgili sağlık personellerinin söylediklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Geçen yıl Ağrı'nın tarımsal değeri hem bitkisel hem de hayvansal üretim açısından yaklaşık 4 milyar lira civarındadır. Bu yıl da yine aynı oranda tarımsal ve hayvansal değerimizin Ağrı'ya girdisi olacağını düşünüyoruz."

Kurbanlık alacak vatandaşları da hayvanın yaşına dikkat etmeleri konusunda uyaran Engin, ayrıca kurbanlığın herhangi bir uzvunun kaybolmaması ve kesilen kurbanlıkların kulağındaki küpenin de mutlaka ilgili il ve ilçe tarım müdürlüğüne ulaştırması gerektiğini belirtti.

Doğu'nun kurbanlıklarının hem eti lezzetli hem fiyatı uygun

Ağrı Hayvan Borsasında hayvan alım satımı yapan besicilerden Kutbettin Baran, Ağrı Hayvan Borsasının Türkiye'de önemli yere sahip olduğuna işaret ederek, "Hayvanlar yaz boyunca yaylada besleniyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Ağrı'daki hayvanlar gibi bulamazsınız." dedi.

Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki hayvanların eti çok lezzetli, fiyatları da uygundur. Bazıları hayvan piyasasını düşürmek istiyor, yem, hayvan ve samanın pahalı olduğunu söylüyor. Öyle bir şey yok buradan her gün yaklaşık 35 kamyona hayvan yükleyip Güneydoğu ve Batı'ya götürüyorlar. Hayvanlar daha çok Güneydoğu'ya götürülüyor oradan da tekrar Batı'ya gönderiliyor. Kimse şikayetçi olmasın. Burada 6 ay kış var bu sırada hayvanlar veteriner kontrolünden geçiriliyor. Yaz boyunca hayvanları dışarıya salmadan veteriner gelip, kontrol ettikten sonra iğnesini yapıyor. Zaten hayvanlar yaylada olduğu için orada yedikleri otlar da sağlıklı."

Bu yıl İstanbul'a 50 büyükbaş hayvan götüreceğini anlatan Bülent Aslangedik de "Bayram heyecanı yaşıyoruz. İstanbul'a doğru sevkiyatlarımız başlıyor. İnşallah güle güle gidip, neşeyle döneriz." dedi.

2019 KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul’da geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artmasını beklediklerini kaydederek, canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlamasını öngördüklerini söyledi.

Yücesan, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kurban Bayramı’nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, halihazırda Türkiye’nin yeterli stokunun bulunduğunu, mevcut hayvan varlığının fazlasıyla yetebileceğini bildirdi.

İstanbul’da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.

Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, "Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Yücesan, "Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor. Ancak hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyelere inmesi mümkün olacaktır." İfadelerini kullandı.