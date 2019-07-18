Kurban Bayramı 9 gün olsun talebi
Turizm sektörü temsilcileri, Ramazan Bayramı'nda iç pazarda yaşanan hareketliliğin, Kurban Bayramı'nda da gerçekleşmesi için bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor.
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde, tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi.
YÜZDE 100 DOLMUŞTU
Turizm tesislerinin büyük bir bölümünün yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını, tatil boyunca sadece Antalya'daki tesislerde 400 bin kişinin konakladığını anımsatan Ayık, aynı hareketliliği Kurban Bayramı için de beklediklerini kaydetti.
ERKEN AÇIKLANSIN
Kurban Bayramı için 9 günlük bir tatil potansiyelinin olduğunu ifade eden Ayık, “Karar alınacaksa bir an önce açıklanmasını temenni ediyoruz. Son ana kadar bu açıklanmadığı takdirde tesislerimizde doluluk gerçekleşiyor ve yerli misafirlerimiz yer bulmakta zorlanıyor” dedi.
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