Kurban Bayramı 9 gün olsun talebi

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde, tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

YÜZDE 100 DOLMUŞTU

Turizm tesislerinin büyük bir bölümünün yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını, tatil boyunca sadece Antalya'daki tesislerde 400 bin kişinin konakladığını anımsatan Ayık, aynı hareketliliği Kurban Bayramı için de beklediklerini kaydetti.

ERKEN AÇIKLANSIN

Kurban Bayramı için 9 günlük bir tatil potansiyelinin olduğunu ifade eden Ayık, “Karar alınacaksa bir an önce açıklanmasını temenni ediyoruz. Son ana kadar bu açıklanmadığı takdirde tesislerimizde doluluk gerçekleşiyor ve yerli misafirlerimiz yer bulmakta zorlanıyor” dedi.