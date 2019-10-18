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18 Ekim 2019 Cuma 11:04:43 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 11:06:05

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı; 500 kütüphaneci, 65 mimar, 50 mühendis, 50 şehir plancısı, 50 tekniker, 25 arkeolog, 25 müze araştırmacısı ve 20 tercüman alımı yapıyor. 25 Eylül'de başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları en son 9 Ekim'de yapıldı. Alıma başvuran adaylar gözünü sonuçlara çevirdi. Adaylar "Kültür Bakanlığı alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" öğrenmek istiyor. Kültür Bakanlığı alımı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor...

Kültür ve Turizm Bakanlığı; 500 kütüphaneci, 65 mimar, 50 mühendis, 50 şehir plancısı, 50 tekniker, 25 arkeolog, 25 müze araştırmacısı ve 20 tercüman alımı yapıyor. Alım için başvurular 25 Eylül'de başladı, 9 Ekim'e kadar devam etti. Başvuru yapan adaylar sonuç için araştırmalara başladı. Heyecanla alım sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar "Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Kültür Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı alım sonuçları henüz açıklanmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı alım sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir. Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI ALIM SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

a) Kütüphaneci:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Arkeolog:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Müze Araştırmacısı:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;

Sanat Tarihi: Sanat Tarihi programından,

Tarih: Tarih programından,

Arap Dili ve Edebiyatı: Arap Dili ve Edebiyatı programından,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Mimar:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

d) Mühendis:

— Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— İnşaat Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği veya makina mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

e) Şehir Plancısı:

— Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

f) Tekniker:

— Harita Teknikerliği için; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik Teknikerliği için; Elektrik, Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Teknikerliği için; Makine ön lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

g) Mütercim-Tercüman:

— Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren, İngilizce veya Almanca; Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim ile Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve belirtilen dillerden (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) YDS’den en az (B) düzeyinde puana veya bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan, (son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış) bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri için ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenip yayınlanan güncel tablo esas alınacaktır.)

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