Kula leblebisi ihracatın gözdesi

Manisa'nın Kula ilçesinde yöreye özgü parlak nohutların kendir çuvallarda dinlendirilmesi ve üç aşamalı kavrulmasıyla elde edilen Kula leblebisi, iç pazarın yanı sıra Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden talep alıyor. Yılda ortalama 2 bin 400 ton nohudun leblebiye dönüştüğü Kula'da, ortalama 3 milyon dolar civarında gelir elde ediliyor.

KENDİNE ÖZGÜ TADI VAR

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, “Burada üretilen leblebilerimiz, Kula, Selendi ve Uşak kırsalında yetiştirilen nohutlardan üretilmektedir. Bunlar, gübre vermeden tamamen doğal koşullarda yetiştirilir. Bu şekilde yetişen nohutlardan leblebi yaptığımız için Kula'nın leblebisinin kendine özgü nefaseti var. Diğer leblebi türlerine göre daha kabadır ve parlaktır” dedi.