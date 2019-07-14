Küçükbaş kurbanın kilogramı 23 lira

4 milyon civarında küçükbaş kurbanlık bulunduğunu ve sayı sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Çelik, Yem maliyetleri bir yılda yaklaşık yüzde 45 yükseldi. Bunların da etkisiyle küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir dedi.