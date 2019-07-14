14 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 01:01:58
Küçükbaş kurbanın kilogramı 23 lira
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.
4 milyon civarında küçükbaş kurbanlık bulunduğunu ve sayı sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Çelik, Yem maliyetleri bir yılda yaklaşık yüzde 45 yükseldi. Bunların da etkisiyle küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir dedi.
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