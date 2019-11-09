Küçük ölçekli şirketler 'finansal yeniden yapılandırma' yapabilecek

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon lira altında küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

(AA)