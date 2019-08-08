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08 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:06:32

Krizciler ters köşe

İhracat, turizm ve yerli üretimde rekor üstüne rekor kırılırken, Türk lirası 4 ayın zirvesine çıktı. Dünyaca ünlü ekonomistler, 'TL alın' çağrısı yaparken, dolar 10 lira olacak’ yaygarası koparan kriz tellalları yine yanıldı. 

Geçen yıl ağustostaki kur saldırısının ardından güçlü toparlanan Türkiye ekonomisi, ‘Türkiye batıyor’ yaygarası koparan kriz tellallarına rağmen dengelenme sürecini başarıyla sürdürüyor. Bu başarının en önemli göstergesi ilk yarı verileri oldu. Bu dönemde güven endeksleri yükselirken, turizm gelirleri rekor kırdı. Cari açık yüzde 63 geriledi. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen 21 milyon turistten, 12.6 milyar dolardan fazla gelir sağlandı. Turizm ve cari denge verileri, başarılı dengelenmenin en önemli göstergesi oldu. 

DOLARIN TAHTI SALLANIYOR 

Bu verilerden güç alan ve Merkez’in faiz kararının ardından yükselişe geçen Türk lirası da 4 ayın zirvesine çıktı. ‘Dolar alın’ diyen krizcilerin raporları tepetaklak oldu, dünyaca üncü ekonomistlerden peş peşe,  ‘TL alın’, ‘doların tahtı sallanıyor’ açıklamaları geldi. İlk rapor, ABD’li yatırım bankası JP Morgan’dan geldi. Kurumun baş ekonomisti, ‘doların hakimiyeti sona eriyor’ başlıklı yazısıyla yatırımcılarını uyardı. Doların, orta vadede değer kaybedeceğinin altını çizdi. 

TL ALAN KAZANACAK 

Diğer bir açıklamada Alman finans devi Deutsche Bank’tan geldi. Kurum, ‘TL alın’ çağrısı yaptı. Deutsche Bank, Türk lirasında boğa tutumuna devam ettiklerini, ayrıca TL – rand paritesindeki yükselme için daha çok alan bulunduğunu, bu nedenle TL alınması, rand satılması konusundaki hedeflerini de revize ederek 2.70’den 2.80’e çıkarttıklarını bildirdi. Banka, 2019’un üçüncü çeyreklik döneminde, Türkiye’nin cari fazla verebileceği, bu durumun kırılganlığı azaltacağı tahmininde bulundu. 

TÜRKİYE’YE GÜVENEN KAZANDI 

Geçtiğimiz günlerde son bir yıldaki gelişmeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımlara dikkati çekmişti: “Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi var. Türkiye'ye güvenen yatırımcı kazandı. Türkiye ekonomisi bu yıl pozitif büyüyecek. Yıl sonu hedefine yakınsayacak bir büyüme bekliyorum.” 

4.70'E GERİLEYEBİLİR

JP Morgan ve Deutsche Bank'tan sonra Fransız bankası Societe General de, müşterilerine doları satıp TL almalarını tavsiye etti. Societe General, kurun 4.70'e düşeceği tahmininde bulundu.  

Doların TL karşısındaki değer kaybı akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinde 28 kuruş indirime gidildi. Aynı oranda indirimin motorinde de yapılması bekleniyor.

Benzinde 28 kuruşindirim 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatında indirim yapıldığını duyurdu. Benzinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, 28 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litresi İstanbul'da 6.98 liradan 6.70 liraya indi. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7.05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.77 lira oldu.

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