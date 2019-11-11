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11 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 03:15:01

Kreş yardımı 3 katına çıktı

Çalışan annelere verilen kreş desteği, 304 liradan 1.015 liraya çıkarıldı. Destekten faydalanmak için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.  

Çalışan anneler artık, ‘çocuğumu nereye bırakacağım’ endişesi taşımayacak. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen düzenlemeye göre; çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse, devlet 1.015 lira (brüt asgari ücretin yarısı) destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yaniyeni düzenlemeyle kreş parasında 711 liralık artış var.  

EK ÖDEME NİTELİĞİNDE DEĞİL 

Bu yolla çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasına katılamayan annelerin istihdamı için büyük bir destek sağlanmış olacak. Kadın çalışanlara yönelik kreş desteği, ek ödeme niteliğinde değil. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor.  

HANGİ ŞARTLARDA VERİLİYOR? 

Kreş desteğinin bazı şartları var. Destekten yararlanmak için çalışanın çocuğunu gönderdiği kreş ve gündüz bakımevinin özel sektörde faaliyet göstermesi şart. Dolayısıyla, çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğine ait kreş ve gündüz bakımevlerine gönderen çalışanlar için vergi istisnası uygulanmayacak. Bu destekten yararlanmak için çocuk sayısı sınırı bulunmuyor. Bu anlamda, kadın çalışan her bir çocuk için aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’sini (1015 lira) aşmamak üzere istisnadan yararlanabilecek. Dolayısıyla, kadın çalışanın kaç çocuğu olursa olsun, gerekli koşullar oluşmuş ise her bir çocuk için vergi istisnası alabiliyor.  

BELGELİ BAKICIYA 1.300 LİRA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de, Avrupa Birliği destekli başka bir projeyi daha hayata geçirecek.  “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi”ne göre çocuğunu kreşe göndermeyip, bakıcı kadınlara baktıran 3 bin 700 anneye 1300 lira bakım parası verilecek. 0-24 aylık sigortalı annelerin yararlanacağı projede ödemeler her ay yapılacak. Eğitimli bakıcı kadınların sayısını artırmak için de ayrıca çocuk bakım kursunu tamamlayan 6 bin kadına tek seferlik yaklaşık 1300 TL destek parası verilecek. 

DÜŞÜK ÜCRETLİ ANNEYE ÖNCELİK 

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın illerde bulunan merkezlerine yapılabiliyor. Kreş desteğinden yararlanmak için iş hayatında fiilen çalışan anne olmak gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesinde annenin maaş miktarı da göz önünde bulunduruluyor. Düşük ücretle çalışan annelere öncelik veriliyor. 

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