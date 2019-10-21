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21 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 01:22:21

Kreş parası devletten

Sigortalı çalışan annelere, 5 yaşından küçük çocukları için verilecek 650 liralık kreş desteğinin ayrıntıları netleşti. Gelir sınırı ne kadar? Başvururken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, 10 bin annenin faydalanacağı yardımla ilgili merak edilenler...

Kadın istihdamını artırmak ve çalışan kadınları desteklemek için ‘Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ hayata geçirildi. Projeyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB), 0-60 aylık (5 yaşa kadar) çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak. 24 aylık toplam ödeme 15 bin 600 liraya ulaşıyor. Projede ön kayıt başvuruları sürüyor. 

GELİR SINIRI 5.116 LİRA

Anne için aylık kazanç sınırı ne? 

Annenin kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancının aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. (2019 yılı için 5 bin 116 TL.) 

Tek seferlik kırtasiye desteğinden kimler faydalanabilecek? 

Mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 euro) kırtasiye desteği sağlanacak. 

Çocuklar için yaş sınırı kaç? 

0-60 aylık çocuğu olan anneler faydalanabilecek.

 Anne için yaş sınırı yok.

İŞ ARAYANLARA DA YARDIM VAR  

Doğum izni alan çalışan anne faydalanabilecek mi? 

Hayır, faydalanamayacak. 

Sigortalı olmak şart mı? 

Evet. Annelerin en geç kesin kayıt tarihinden bir gün önce bir işverenin yanında 4/A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmaya başlamış olması gerekiyor. 

İşten ayrılanlara destek sürecek mi? 

İşten çıkarılma durumunda iş arayan ve çocuğu kreş, anaokulu ve ya gündüz bakımevinde devam edenler, en fazla 3 ay projeden faydalanabilir. 

Süt izni kullanan çalışan anne faydalanabilecek mi? 

Evet faydalanabilecek. 

Kaç kişiye ödeme yapılacak? 

10 bin 250 anne gerekli şartları taşıması halinde destekten faydalanacak. 

YAZ TATİLİNDE KESİNTİ YOK 

Yazın destek sürecek mi? 

Yaz aylarında da mali desteğin sürmesi için çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderilmesi gerekiyor. Çocuğunu yaz okuluna gönderenler ise bunu belgeyle kanıtlamak durumunda. 

Destek ne zaman sona erer? 

24 ay sonra. Ancak çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erer. Şartlar mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilirse anne hakkını kaybeder. 

Başvuru nereye yapılacak? 

Projeye önkayıt için ‘sgkkurumsalcocukbakimi.org’ internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabilecek. 

Birden fazla çocuk için destek alınamıyor. 

Çalışan annenin çocuğuyla aynı evde yaşaması şart. 

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