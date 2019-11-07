Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor

  • Bist 100
    102307
  • Dolar
    5,7391
  • Euro
    6,3621
  • Altın
    275,7850
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu
Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Vatandaş ucuza kullanabilecek Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Vatandaş ucuza kullanabilecek
Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu
Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına engel açıklaması Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına engel açıklaması
Polisi görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı! Polisi görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı!
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
İsrail'in füzesi Rusya'nın eline geçti iddiası İsrail'in füzesi Rusya'nın eline geçti iddiası
Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi
Meteoroloji açıkladı! Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji personel alımı KPSS tercihleri ne zaman? Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında Meteoroloji personel alımı KPSS tercihleri ne zaman? Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında
Hindistan'dan dev S-400 alımı Hindistan'dan dev S-400 alımı
Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya tepki: Sizler ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst oldunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya tepki: Sizler ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst oldunuz?
Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik
Doktor, doktora kurşun yağdırdı Doktor, doktora kurşun yağdırdı
Dehşete düşüren istatistik! Fatih Terim sezon başında bunu göremedi... Dehşete düşüren istatistik! Fatih Terim sezon başında bunu göremedi...
TBMM Başkanı Şentop Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti TBMM Başkanı Şentop Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı
Medipol Başakşehir kritik Wolfsberger deplasmanında kazanmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler Medipol Başakşehir kritik Wolfsberger deplasmanında kazanmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler
Suudiler Twitter çalışanlarını 'satın alarak' muhalifleri ve gazetecileri gözetlemiş Suudiler Twitter çalışanlarını 'satın alarak' muhalifleri ve gazetecileri gözetlemiş
ABD'nin ham petrol stokları arttı ABD'nin ham petrol stokları arttı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 09:27:37 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 09:57:06

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor

Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan detaya göre; finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılacak.

2020 yılında hayata geçirilmesi planlanan düzenleme kapsamında banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması öngörülüyor.

ISLAK İMZA ŞARTI KALKIYOR

İlgili kanunda yapılacak değişiklik sonrası, kart çıkaran kuruluşlar ile kart sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak, bu sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yer alan ilgili madde...Düzenleme ile birlikte kredi kartı çıkarmak için artık vatandaşların banka şubelerine gitmelerine de gerek kalmayacak.

3 YÖNTEM VAR

Mevcutta yer alan uygulamaya göre kredi kartı için 3 farklı kanal üzerinden başvuru yapılabiliyor. Bunlardan en sık kullanılanı ise birebir başvuru. Banka şubesinde başvuru sonrası düzenlenen sözleşme imzalatıldıktan sonra kredi kartı ya şubeden alınıyor ya da adrese yollanıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; internet ve SMS üzerinden yapılan başvurularda ise sözleşme metni kurye ile getirilip adreste imza alındıktan sonra kart teslimatı gerçekleşiyor.

230 MİLYON ADEDE YAKLAŞMIŞ DURUMDA

Bankalararası Kart Merkezi tarafından yayınlanan son verilere göre ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de kullanılan kart adedi 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında artış göstererek toplam rakam 227,2 milyona ulaşmış durumda. Bu rakamın 68,2 milyonunu kredi kartı, 159 milyonunu ise banka kartı oluşturuyor. Öte yandan yazılı şekil ve ıslak imza şartını kaldıran düzenleme sadece kredi kartlarına yönelik de olmayacak.

UZAKTAN İLETİŞİM

Faktoring ve finansman sözleşmelerinde aranan yazılı şekil şartı da kaldırılarak sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile yapılabilmesine yönelik adım atılacak. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'ndaki ilgili madde.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Bunun için de finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6361 sayılı kanunda değişiklik yapılacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ