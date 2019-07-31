Kredi faizlerine indirim kapıda

Yunus ÇAĞLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, göreve geldiği süre itibarıyla, ekonomide meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi. Gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda, faizden vergi reformuna, yeni emeklilik sisteminden kıdem fonuna kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapan Berat Albayrak, “Türkiye ekonomisinde tarihi bir yılı geride bıraktık. Her geçen gün daha güçlü günlere ilerliyoruz. Reform niteliğinde bir yılı geride bıraktık diyebiliriz. Dengelenme başarıyla tamamlandı. Olumsuz, krizli tahminlerin hiçbiri gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

YENİ PROGRAM EYLÜLDE

2019’un ikinci yarısında ekonomide çok olumlu bir havanın devam ettiğini söyleyen Albayrak, bir yıllık dengelenme süreci sonunda ekonomik göstergelerde ibrenin yukarıya döndüğünü belirtti. Güncellenmiş Ekonomi Programı’nın eylülde açıklanacağını dile getiren Bakan Albayrak, “Bağışıklık sistemini güçlendirmiş bir Türkiye ekonomisiyle yeni bir döneme giriyoruz” dedi.

BAŞARININ BENZERİ YOK

Türkiye ekonomisinin son bir yılda atlattığı badirelerin, benzerini dahi yaşayan bir ülke olmadığını söyleyen Berat Albayrak, “Bu süreçte ortaya koyduğumuz başarı hikayesi dünya tarihinde eşsizdir” dedi. Türkiye’nin dış etkenlerden daha az etkilenmesini sağlayacak temellerin atıldığını belirten Albayrak, “Türkiye, hem finansman hem de kamu borçlanması konusunda birçok rakibinden önde” diye konuştu.

YENİ DÖNEMDE DÜŞÜŞ SÜRECEK

TCMB'nin faiz konusundaki adımları benzer örneklere, iktisadi faaliyete, enflasyondaki iyileşmelere dayalı değerlendirmelere göre attığını anlatan Albayrak, kendisinin de reel sektörün maliyetlerinin düşmesi açısından faizlerdeki her türlü iyileşme ve gevşemeye olumlu bakacağını söyledi. Albayrak, faizlerde aşağı yönlü sürecin daha net şekilde devam edeceğini gördüklerini belirtti.

ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA GERÇEKLEŞECEK

Yıllık enflasyonda düşüşün devam ettiğini söyleyen Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) belirlediğimiz yüzde 15.9 hedefinin altında gerçekleşen yıllık TÜFE görebiliriz” dedi. Sebze meyve fiyatlarında da düşüşün süreceğini belirten Bakan Albayrak, bu gerilemenin gıda enflasyonuna olumlu yansıyacağını dile getirdi.

HAZİRANDA İLK KEZ CARİ FAZLA

Mayıs ayındaki 151 milyon dolarlık cari fazla sonrasında, piyasalar haziran ayında da cari fazla verilmesini bekliyordu. Bakan Albayrak, “Haziran ayında ilk kez yıllık cari fazla verilecek” dedi. Böylelikle, 2019 yılı için programda öngörülen cari açığın daha aşağısında bir rakamla yılın kapatılması da kesinleşmiş oldu.

TATİLİN UZAMASINA OLUMLU BAKMIYORUM

'Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı sorusu, merak edilirken' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir son dakika açıklaması geldi. Albayrak “Açıkçası şahsi kanaatim sorulursa, ben bayram tatilinin uzatılmasına çok olumlu bakmıyorum. Benim tasarrufum değil, hükümetin genel tasarrufu olur. Zaten tatil döneminden geçiyoruz. Tam tersine üretim odaklı süreç oluşturursak, şahsi kanaatim daha uygun olur” ifadesini kullandı.

KAMU BANKALARI ÖNCÜ OLACAK

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası, kredi faizlerindeki düşüş beklentisi hakkında da konuşan Berat Albayrak, “Faiz indirimi olduğu gün ve ertesi, piyasalarda faiz indirimi trendine girildiğini gördük. Bu hafta kamu bankaları başta olmak üzere faizlerde indirimi çok net göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda faizlerdeki düşüş trendinde iyileşmeyi görmeye devam edeceğiz” dedi.

YAPILANDIRMAYA YEŞİL IŞIK

“Af dönemleri geride kaldı” diyen Bakan Albayrak, “Vergi yapılandırma konusunda adımlar atılabilir. Vergi reformu konusundaki çalışmayı sonbahara hazırlamaya çalışıyoruz. Otomotiv konusunda, yılın ikinci yarısında faizlerdeki gerilemeyle olumlu etkilenecektir. Atılması gereken adım olursa bakarız” ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE GÜVENEN KAZANDI

Haziran ve temmuz aylarında piyasalara 10 milyar dolardan fazla ciddi bir yabancı girişi olduğunu belirten Albayrak, “İhtiyat akçesinin devrinin para basmayla uzaktan yakından alakası yok” şeklinde konuşurken, “Türkiye son bir yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya koymuştur” dedi. Albayrak, “Geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye'ye güvenip yatırım yapan yüzde 20 ile yüzde 60 arasında para kazanmış. Türkiye'ye güvenen yatırımcı kazandı, güvenmeyen kaybetti” dedi.