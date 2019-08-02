Kredi faizlerinde büyük indirim

Merkez Bankası’nın, politika faizinde yaptığı 425 baz puanlık indirimin ardından, bankalar da tüketici kredisini aşağı çekmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Faizler kısa sürede düşecek. Kamu bankaları hazırlık içinde” sözlerinin ardından, ilk indirim Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan geldi. Borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıtan iki kamu bankası, konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99’a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a çekti. Konut kredilerinde vade üst sınırı 180, ihtiyaçta ise 60 ay olarak belirlendi. Ayrıca Vakıfbank, konut projelerindeki faiz oranını, kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi.

GAYRİMENKULE CANSUYU

371 bin 411’i İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de satılmayı bekleyen konut sayısı 833 bin 569’a yükseldi. Konut stoku bu seviyeye gelmişken, kredi maliyetleri de yükselince gayrimenkul sektörü zor günler geçirdi. Türkiye genelinde 2018’de satılan konut sayısı yüzde 2,4 azalarak 1 milyon 375 bin 398 adet oldu. 2019’un ilk yarısında da düşüş sürdü. Ancak kredi faizlerinin düşmesi sektöre yeniden bir ışık yaktı. Sektör temsilcileri, faiz indirimleri sayesinde yılın ikinci yarısında gayrimenkul alım satımlarının hızlanacağını söylüyor.

BAŞARILI DENGELENME PİYASAYA YANSIYOR

Faiz indirimleriyle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,”Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Albayrak paylaşımında şunları kaleme aldı: “Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı” Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

300 BİN LİRADA BİR EV PARASI CEPTE

300 bin lira kredi çeken bir tüketici, toplam ödeyeceği tutarda, 279 bin 926 lira kar edecek. Bir ev ücretine denk gelen rakam, faiz indirimi sayesinde tüketicinin cebinde kalacak. Tüketicinin ödemesi aylık 4 bin 961 lira yerine 3 bin 577 lira, 893 bin 39 lira yerine 643 bin 926 liraya düşecek.Tüketicinin çekeceği kredi tutarının 400 bin lira olması durumunda cepte kalacak tutar, aylık 1.846 lira, toplamda da 332 bin 144 lira olacak.Çekilecek kredi tutarının 500 bin liraya çıkması halinde cepte aylık 2 bin 306 lira, toplamda da 415 bin lira kalacak. Aylık 8 bin 268 lira yerine 5 bin 962 lira, 1 milyon 488 bin lira yerine, 1 milyon 73 bin lira ödeme yapılacak.

YAPILANDIRMA İMKANI VAR MI?

Bankalar yeni faiz oranları üzerinden yapılandırma olup olmayacağını henüz açıklamadı. Ancak BDDK’nın yönetmeliğine göre, bankalar kredisini yapılandırmak isteyen müşteriye teklif sunmak zorunda. Ancak, yapılandırma faiz oranını banka belirliyor. Eski kampanyalardaki yapılandırma faizi, yeni oranın birkaç puan üstünde oluyordu.