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Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir?

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12 Aralık 2019 Perşembe 10:49:37 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 10:50:46

Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir?

Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Konut satın almak isteyenler bankaların faiz oranlarını, en uygun kredi faiz oranının hangi bankada olduğunu araştırıyor. Bugün gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararı toplantısından çıkacak kararın faiz oranlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası faiz toplantısında indirime gidildiğinde bankalardan da indirim haberleri gelmişti. Peki, Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? yanıtı haberimizde..

Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? merak ediliyor. Konut satın almak isteyen ve en uygun konut kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar gözlerini bugün gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısına çevirdi. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası faiz toplantısında indirime gidildiğinde bankalardan da indirim haberleri gelmişti. Peki, Kredi faiz oranları ne kadar olur? Kredi faiz oranları düşer mi? merak ediliyor. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları haberimiz içerisinde yer alıyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DURUM NEDİR?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI 

Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 ( Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.)

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 (  Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )

İNG BANK FAİZ ORANLARI

ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

Ev kredisi sigortalı: 0.99

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.08

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI 

TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,989'e düşürdüğünü açıkladı.  


AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ 

Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

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