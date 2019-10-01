Kredi borçlularına yapılandırma müjdesi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın başlattığı düşük faizli konut kredisi kampanyası, sektöre ve ev alımını erteleyen vatandaşa cansuyu olmuştu. 3 kamu bankası şimdi de kampanyadan önce daha yüksek faizle kredi kullanan müşterileri için yapılandırma fırsatı sunuyor.

500 BİN LİRA ALTI

Üç bankanın ortak yaptığı açıklamada, ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilere, talep etmeleri halinde kredilerinin aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacağı aktarıldı.

9.636 TL CEPTE KALACAK

Daha önce yüzde 1.25 faiz, 60 ay vadeyle 100 bin lira kredi çeken bir tüketici, bu borcunu yüzde 0.99’dan yapılandırırsa, toplam ödeyeceği tutarda, 9 bin 636 lira kar edecek. Bu rakam, yapılandırma sayesinde tüketicinin cebinde kalacak. Tüketicinin ödemesi aylık 2 bin 378 lira yerine 2 bin 218 lira, toplam faizli tutar 142 bin 739 lira yerine 133 bin 103 liraya düşecek.