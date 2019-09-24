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24 Eylül 2019 Salı 14:58:41 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 14:59:28

Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den

Bal oranı ve büyüklüğünden dolayı "süzme incir" olarak adlandırılan Aydın'ın meşhur kuru inciri, kraliyet sofralarını da süslüyor.

Türkiye, kuru incir üretim ve ticaretinde dünyada ilk sırada bulunuyor. ''Mucize meyve'' olarak adlandırılan incir, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor. Ege Bölgesi'nin sembollerinden incir, 1 kilogramında 2 bin 900 kalori içeriyor.

Yüksek kalorisi sayesinde E ve B vitamini üreterek kana çok hızlı geçen, bunun sonucunda da vücut ısısını kısa sürede yükselten incir, ''afrodizyak'' özelliğiyle de biliniyor.

Aydın'da 37 bin hektar alanda yetiştirilen 60 bin ton kuru incirin yaklaşık 40 bin tonu başta Avrupa olmak üzere dünyanın her bölgesine ulaştırılıyor.

Büyüklüğünden ve bal oranından dolayı "süzme incir" olarak bilenen kuru incirin özel müşterileri bulunuyor. Hasadın ilk döneminde toplanan süzme incir, kraliyet sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fas'taki kraliyet aileleri özel süzme inciri Aydın'dan tedarik ediyor.

35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar

TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, AA muhabirine, Türkiye'nin kuru incirde dünya lideri olduğunu söyledi.

Bu sezon 72 bin 500 ton rekolte beklediklerini hatırlatan Bircan, şöyle konuştu:

"Son yılların en iyi sezonunu yaşıyoruz. Aldığımız kuru inciri yaklaşık 35 ülkeye ihraç ediyoruz. Geçen yıl 10 milyon doların üzerinde ihracatımız oldu. Bu sene 20 milyon doların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bizim 35 ülkeye ihracatımız var. Özellikle Uzak Doğu, Avrupa, Amerika, Kanada ve Arap ülkeleri. Bu ülkelerin tamamına kuru incir gönderiyoruz." dedi.

Bircan, kuru incirin yüzde 80'inin ihraç edildiğini dile getirdi.

"Geçen yıl 20 ton özel süzme incir yolladık"

Aydın incirinin özel müşterilerinin de olduğunu hatırlatan Bircan, "Üreticiden aldığımız süzme inciri hediyelik özel paketler halinde kraliyet ailelerine gönderiyoruz. Geçen yıl Belçika, Hollanda, İngiltere ve Fas kraliyet ailelerine 20 ton özel süzme incir yolladık. Bu yıl daha fazla göndereceğimizi umuyorum. Talep, doğrudan kendilerinden geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaliteye çok önem verdiklerini anlatan Bircan, süzme incirin, kilogramı 75-80 liradan satışa sunulduğunu dile getirdi.

Bircan, incirin sindirim sistemi için faydalı olmasından dolayı Türk Hava Yolları tarafından uzun uçuşlarda ikramlık verildiğini sözlerine ekledi. 

(AA)

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