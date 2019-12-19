KPDK toplantısı saat kaçta? KPDK toplantısında neler görüşülecek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar, Kamu Personeli Danışma Kurulunun bugünkü yapılacak toplantısını bekliyor. Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) bugünkü toplantısında, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlardaki vergi kesintileri başta olmak üzere kamu çalışanlarını ilgilendiren konular gündeme getirilecek.

KPDK TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) bugün toplanıyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının saati henüz bilinmiyor.

AİLE YARDIMI GÜNDEMDE

Emekliler, geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara sağlanan aile yardımının emeklilere verilmesi için, hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma yapıyor. Halen, memurlara çalışmayan eş için aylık 278, 0-6 yaş çocuk için 65, 6 yaş üstü çocuk için 32 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 344 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) aile yardımı alabilecek.

MAAŞIN İKİ KATI TUTARINDA

Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.

4-B’LİLERE KADRO TALEBİ

- Toplantıda masaya yatırılacak diğer talepler şöyle:

- Emeklinin ikramiye hesabında enflasyon dikkate alınsın.

- Memur emeklilerine de aile yardımı yapılsın.

- Memurlara bayram ikramiyesi ödensin.

- 4/B statüsünde olan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin.

- Uzun süredir gündemde olan ve hakkında vaatler verilen ek gösterge, tüm çalışanlar için çıkarılsın.

- KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.

- Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı'nda iyileştirme yapılıp emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlansın.

- Kamu görevlileri öğrenim durumları itibarıyla çıkabilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilsin.

3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPDK'nin yılda iki kere toplanması gerektiğini belirterek, Kurulun işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

KPDK'de, kamuda sözleşmeli personelin (4/B) durumunu masaya taşıyacaklarını vurgulayan Tonbul, kamuda istisna durumlar için ortaya çıkan sözleşmeli personel istihdamının, zamanla genel bir istihdam biçimine dönüştüğüne dikkati çekti.

Sözleşmeli personelin, görevde yükselememe ve tayin olamama gibi birçok sorununun bulunduğunu belirten Tonbul, "310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü, kadroya geçirilmelerinden geçiyor. Sözleşmelilere kadro talebimizi KPDK'ye taşıyacağız. Taşımakla da kalmayacağız, işin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Masaya taşıyacakları diğer bir gündem maddesinin 3600 ek gösterge olacağını bildiren Tonbul, hükümetten 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve bir an evvel hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

VERGİNİN YÜZDE 15'İ AŞAN KISMI KARŞILANSIN

Tonbul, ortalama devlet memuru maaşı 4 bin 500 lira olarak düşünüldüğünde, kamu görevlilerinin 8'inci aydan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girdiğine dikkati çekerek, maaşlardaki kayıpların önüne geçilebilmesi için gelir vergisinin yüzde 15'i aşan kısmını devletin karşılaması gerektiğini dile getirdi.

Toplu sözleşmede alınan ama uygulanmayan kararları da KPDK'ye taşıyacaklarını belirten Tonbul, "Maalesef devlette bu kararları takip eden bir birim yok. Devlet Personel Başkanlığının kapanmasıyla sorunun boyutu daha da artacak. Memur sözleşmelerinin takibiyle ilgili kamuda birimler kurulmalı." dedi.