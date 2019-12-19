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KPDK ne demek, KPDK açılımı nedir? KPDK görevleri nelerdir? KPDK ne demek, KPDK açılımı nedir? KPDK görevleri nelerdir?
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19 Aralık 2019 Perşembe 12:10:28 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 12:12:07

KPDK ne demek, KPDK açılımı nedir? KPDK görevleri nelerdir?

KPDK ne demek, KPDK açılımı nedir? KPDK görevleri nelerdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. KPDK toplantısı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. KPDK'nın bugünkü toplantısında, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlardaki vergi kesintileri başta olmak üzere kamu çalışanlarını ilgilendiren konular gündeme getirilecek. Vatandaşlar bu kapsamda KPDK'nın da ne demek olduğunu ve KPDK açılımının ne olduğunu öğrenmek istiyor. KPDK ile ilgili bilgiler haberimizde..

KPDK toplantısı bugün yapılıyor. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen KPDK'nın bugünkü toplantısında, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlardaki vergi kesintileri başta olmak üzere kamu çalışanlarını ilgilendiren konular gündeme getirilecek. Vatandaşlar bu kapsamda KPDK'nın da ne demek olduğunu ve KPDK açılımının ne olduğunu öğrenmek istiyor. KPDK ne demek, KPDK açılımı nedir? KPDK görevleri nelerdir? sorularının yanıtı haberimizde..

KPDK NE DEMEK? KPDK AÇILIMI NEDİR?

KPDK'nın açılımı Kamu Personeli Danışma Kurulu oluyor. 

KPDK HAKKINDA

Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler önerilmesi amacıyla, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanı ve Devlet Personel Başkanından oluşur.

Kamu Personeli Danışma Kuruluna gündemde yer alan konulara göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de davet edilebilir.

Kamu Personeli Danışma Kurulu, her yıl mart ve kasım aylarında Kurul Başkanının belirleyeceği yerde toplanır. Danışma Kurulunun sekreterya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen toplu sözleşme konularının ve kurumsal konuların dışında kalan kamu yönetimini ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular, Danışma Kurulunda değerlendirilir.

Toplantı gündemi Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı gündemi ile varsa gündeme ilişkin komisyon raporları ve diğer belgeler toplantı tarihinden beş gün önce Kurul üyelerine ve diğer katılımcılara bildirilir.

KPDK GÖREVLERİ

Danışma Kurulu:

a) Kamu personel sistemine ilişkin politikaların oluşumuna katkıda bulunmak,

b) Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu yönetimi arasında uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak,

c) Kamu personel sistemi ve kamu yönetimi teşkilatlanması ile ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını izlemek, görüş oluşturmak,

ç) Uluslararası Çalışma Örgütünün konferans ve faaliyetlerine katılımda, kamu personel sisteminin gelişimi konusunda taraflar arasında etkin bir danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini sağlamak,

d) Modern kamu yönetimi ilkelerine ve yönetime katılma anlayışına uygun çalışmalar yapmak,

e) İhtiyaç duyulması halinde belli konularda çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kurmak, komisyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak raporları değerlendirmek,

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlenmesini önermek ile görevlidir.

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