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05 Mart 2020 Perşembe 12:25:57 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:26:46

KOSGEB geçen yıl 69 binden fazla işletmeye destek verdi

KOSGEB, 2019'da Türkiye'nin 7 bölgesinde, inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 69 bini aşkın işletmeye destek verdi.

AA muhabirinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 2019 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, kurum tarafından 69 bin 84 işletmeye geçen yıl 2 milyar 309 milyon 536 bin 351 lira destek sağlandı.

Bu kapsamda, 62 bin 517 işletme KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden, 310'u ise KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanlardan yararlandı. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden yararlanan işletmelerin birden fazla destekten yararlanması sonucu kümülatif işletme sayısı 69 bin 84'ü buldu.

Türkiye'nin dört bir yanına destek

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki destekleri en çok Marmara Bölgesi kullandı. Bölgede 18 bin 664 işletmeye 469 milyon 681 bin 816 lira destek verildi. Bu bölgeyi 11 bin 959 işletmeye verilen 430 milyon 589 bin 209 liralık destekle İç Anadolu Bölgesi takip etti.

Ege Bölgesi'nde 8 bin 13 işletme 244 milyon 757 bin 857 lira, Karadeniz Bölgesi'nde 7 bin 135 işletme 194 milyon 139 bin 604 lira, Akdeniz Bölgesi'nde 7 bin 680 işletme 188 milyon 135 bin 480 lira destek aldı.

Bu bölgeleri 4 bin 947 işletmeye verilen 134 milyon 590 bin 611 lira ile Güneydoğu Anadolu, 4 bin 126 işletmeye sağlanan 115 milyon 527 bin 30 lira destekle Doğu Anadolu bölgeleri takip etti.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen destek tutarının yüzde 53,94'ünün mikro, yüzde 29,49'unun küçük, yüzde 16,52'sinin ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı kayıtlara geçti.

Faiz destekleri

Öte yandan, geçen yıl KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında 310 işletmeye 532 milyon 114 bin 744 lira destek verildi.

Bu kapsamda, Iğdır, Trabzon, Düzce-İstanbul acil destek kredisi faiz imkanlarından yararlanırken, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredisi Faiz Desteği de çeşitli kuruluşlarca kullanıldı.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaat ile ulaşım ve depolamanın da aralarında yer aldığı birçok sektör faydalandı.

DPİS uygulamaya alındı

KOSGEB destek programlarının değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında, destek programlarına ilişkin birçok bilginin olacağı raporların muhafaza edilmesi süreçlerinin yer alacağı Destek Programı İzleme Sistemi (DPİS) yazılımı 25 Mart 2019 itibarıyla uygulamaya alınmıştı.

Kurum geçen yıl Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya'da bulunan laboratuvarları aracılığıyla 3 bin 242 işletmeye toplam 73 bin 676 test-analiz hizmeti de verdi. Bu işlemler sonucu 1 milyon 709 bin 708 lira gelir elde edildi.

(AA)

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