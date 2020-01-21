KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler

  • Bist 100
    123012
  • Dolar
    5,9329
  • Euro
    6,5941
  • Altın
    296,7290
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran'ın ABD askeri üslerini vurduğu füzelerde Rus uzay teknolojisini kullandığı iddia edildi İran'ın ABD askeri üslerini vurduğu füzelerde Rus uzay teknolojisini kullandığı iddia edildi
Kanal İstanbul için söylenen yalanlar ve gerçekler Kanal İstanbul için söylenen yalanlar ve gerçekler
Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor sürprizi! Başakşehir veda etti Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor sürprizi! Başakşehir veda etti
Bakan Çavuşoğlu: AB, bölge ülkelerine verdiği sözleri tutmalı Bakan Çavuşoğlu: AB, bölge ülkelerine verdiği sözleri tutmalı
Düğünlere damga vuran anlar Düğünlere damga vuran anlar
TTK 64 eski hükümlü işçi alımı yapıyor! TTK işçi alımı ne zaman, şartları neler? TTK 64 eski hükümlü işçi alımı yapıyor! TTK işçi alımı ne zaman, şartları neler?
Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be! Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be!
Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be! Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be!
Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı Beşiktaş, son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı
İntihar mı cinayet mi? İşte o oda... İntihar mı cinayet mi? İşte o oda...
Trabzonspor'dan TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması Trabzonspor'dan TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İran ile çok yönlü iş birliğimizi geliştirmemiz bölge refahına katkı sağlayacaktır Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İran ile çok yönlü iş birliğimizi geliştirmemiz bölge refahına katkı sağlayacaktır
Rusya: En fazla sıvı ve katı yağ ihracatı yapılan ülke Türkiye Rusya: En fazla sıvı ve katı yağ ihracatı yapılan ülke Türkiye
TUSAŞ atıklarının yüzde 99'unu dönüştürdü TUSAŞ atıklarının yüzde 99'unu dönüştürdü
KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler
Yenilenebilirde teşvik miktarı 38 milyar lirayı aştı Yenilenebilirde teşvik miktarı 38 milyar lirayı aştı
Alanyalı avokado üreticilerinin hedefi 20 ülkeye ihracat Alanyalı avokado üreticilerinin hedefi 20 ülkeye ihracat
Dünyanın en değerli 10 şirketinden 7'si teknoloji şirketi Dünyanın en değerli 10 şirketinden 7'si teknoloji şirketi
'Beni seviyor musun?' diye soran kadın 'hayır' yanıtını alınca direksiyona müdahale etti! 'Beni seviyor musun?' diye soran kadın 'hayır' yanıtını alınca direksiyona müdahale etti!
Başkan Ahmet Ağaoğlu resmen açıkladı! 43 milyon Euro'luk teklif... Başkan Ahmet Ağaoğlu resmen açıkladı! 43 milyon Euro'luk teklif...
İlhan Cavcav, vefatının 3. yıl dönümünde anılıyor İlhan Cavcav, vefatının 3. yıl dönümünde anılıyor
'Beni seviyor musun?' diye soran kadın 'hayır' yanıtını alınca direksiyona müdahale etti! 'Beni seviyor musun?' diye soran kadın 'hayır' yanıtını alınca direksiyona müdahale etti!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ocak 2020 Salı 15:26:15 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 15:27:13

KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler

Antalya'da girişimci iki kadın, laboratuvar ortamında dört yıl çalışarak geliştirdikleri D vitaminli zeytinyağının üretimi için hibe desteğiyle tesis kurdu.

Antalya'da iki girişimci kadın, KOSGEB'den aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste D vitaminli zeytinyağı üretti.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren kimyager Özlem Kıyak ile evli ve bir çocuk annesi eski öğretim elemanı kimyager Melika Gün, D vitaminli zeytinyağı üzerine çalışma yürüttü. Laboratuvar ortamında dört yıl süren araştırmalar sonucunda D vitaminini zeytinyağıyla birleştiren girişimciler, üretim yapabilmek için KOSGEB'in 50 bini hibe 150 bin liralık kredi desteğinden faydalandı. Kundu Turizm Bölgesi'nde kurdukları atölyede D vitaminli zeytinyağı üreten Kıyak ile Gün, açtıkları mağazada ürünleri satışa sundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği ürünlerin yurt dışına da ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kıyak, AA muhabirine, gıda ve kozmetik sektörü üzerine araştırma yaptıklarını, insan sağlığına yararlı ürünler ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. D vitamini eksikliğinin birçok hastalığa neden olduğunu vurgulayan Kıyak, "D vitaminini sadece güneşten alabiliyoruz. Güneş yoluyla derimiz sentezleniyor. Güneşlenmek gerekiyor. Bu da her zaman olmuyor. Kimyasal ilaçların yerine D vitaminini alabileceğimiz doğal bir ürün geliştirdik." dedi.

"Avrupa'ya ihraç etmek istiyoruz."

Avrupa'nın birçok ülkesinde D vitamininin suya, una, ekmeğe ve yağlara karıştırılarak tüketildiğine dikkati çeken Kıyak, şöyle konuştu:

"D vitaminli zeytinyağımız soğuk sıkım Ayvalık zeytinyağı. Bu yağ tek başına bile çok faydalı. Ürünü geliştirirken temel amacımız yerli üretimde yer almak ve ülkemizde bulunan malzemelerle üretmekti. Çalışmalar kapsamında çeşitli fuarlara gittik. Dubai'de ve Kuveyt'te görüşmeler yaptık. Yerli ve insan sağlığına yararlı ürünler üreterek Avrupa'ya ihraç etmek istiyoruz."

Yeni mezun gençlere örnek olmak istediklerini anlatan Kıyak, kadınların istemeleri halinde her şeyi başarabileceğini bildirdi.

Hayallerine KOSGEB ile kapı araladılar

Melika Gün ise D vitamini eksikliğini gidermek için ürün geliştirdiklerini anlattı. Bazı marketlerde ürünün satışa sunulduğuna değinen Gün, "KOSGEB hayallerimizi gerçekleştirmede kapı araladı. Kredinin çıktığını duyduğumuz gün çok mutlu olduk. İki bayan girişimci olmaktan çok gururluyuz. Tüm girişimci kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli. İnşallah ortağımla çok güzel işler yapacağız." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ