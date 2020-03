Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Albayrak, piyasaya 3 aylık dönemde 50-60 milyarlık ek likidite sağlanacağını belirterek, her ülkenin benzer adımları attığını söyledi. Albayrak, ilk çeyreğin beklentilerin üzerinde büyümeyle kapatılacağını ifade etti



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda koronavirüsün ekonomi üzerine etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için etkilerini dinamik bir şekilde takip edeceğiz. Oluşabilecek nakit akışı sıkıntısında büyük rahatlama yaratabilecek bir pencere açtık. Her ülke benzer likidite önlemleri alıyor.

3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL'lik ek likidite olacak. 1500 liranın altında maaş alan 650 bin emeklinin maaşını buraya çıkararak, gelir desteği sağlanmış olacak tüketim harcaması desteklenmiş olacak.

Tüm esnafların ana para ve faiz ödemeleri ertelenecek. Esnaflar kamu bankaları başta olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacak. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin mevzuatın esnetilmesi söz konusu.

EVDEN ÇALIŞMA OLACAK MI?

Özel durum hariç kamuda evden çalışma hazırlığı yok. Sosyalleşme tarafını minimize etmek için adımları atıyoruz. Beyannameler tarafında müşavirlerimizden talep geldikçe değerlendiririz.

BÜYÜME BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE OLACAK

Açıkçası 2020 koyduğumuz hedeflere göre ilk çeyrek büyümesinde ocak ve şubat çok iyi, mart ayında hafif yavaşlamayla birlikte beklentilerin üstünde bir büyümeyle kapatacağız.

Bugün geldiğimiz noktada, 2020 hedefleri için, her halükarda tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz. Enflasyon aşağı yönlü olumlu yönde seyir etkileyecek.

Her gün, her ay yeni gelişmeler var. Dolayısıyla direkt veya endirekt yaşayarak tecrübe edeceğiz. Son 7 yılda olağan günler geçirmedik. Bu süreçlerin her biri, bize bağışıklık sistemimizi güçlendirmek yönünde kazanımlar verdi.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Küresel tedarik altyapısı büyük bir travma yaşadı. Küresel tedarik altyapısının sorgulanması Türkiye için fırsat. Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı giren ülkelerden birisi.

Türkiye çok güçlü bir alt yapıya sahip. Açıkçası hep şunu ifade ediyorum; küresel ekonomiye etkilerini izleyeceğiz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar para politikası, maliye, ekonomi politikalarında senkronize oldu.

Türkiye pozitif ayrışıyor. Benim tahminin bu süreçten reel sektör, turizm, ulaşım, ihracatçısıyla bu sürecin etkilerini yeni dünya iklimine adapte olma noktasında bir çok ülke düşecek birazı da ayakta kalacak. Türkiye'nin çok güçlü dinamik, rekabetçi özel sektörü var. Güçlü borç stoku var, yetişmiş iyi insan kaynağı var, güçlü dinamik bir iç pazarı var.

KORKU PANDEMİSİNE DÖNÜŞTÜ

Dinamik bir süreçten geçiyoruz. Korona pandemisi çok farklı bir hal aldı. Korona pandemisinden korku pandemisine dönüştü. Özellikle 2020 hedeflerini tutturmak için emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şu an itibariyle büyük bir risk görmüyorum. Önceliğimiz ekonomiyi canlı tutacak adımları atmak.