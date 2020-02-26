Endonezya turizmi, Kovid-19 nedeniyle 500 milyon dolar zarara uğradı
Endonezya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizmde 500 milyon zarar gördüğü bildirildi.
Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, dünya genelinde etkili olan virüs nedeniyle ülke turizminin yaklaşık 500 milyon dolar zarara uğradığını tahmin ettiklerini belirtti.
Pandjaitan, hükümetin yaşanan salgında sektördeki kayıpları azaltmak için turizm paketleri oluşturduğunu kaydetti.
YILDA 2 MİLYON ÇİNLİ TURİST GELİYORDU
Her yıl yaklaşık 173 milyon Çinli turistin dünyayı gezerek küresel turizm endüstrisine 270 milyar dolar gelir sağladığını vurgulayan Pandjaitan, Endonezya’ya da yılda sadece 2 milyon Çinli turistin geldiği bilgisini paylaştı.
HİÇ VAKA TESPİT EDİLMEDİ
Bu arada, 100’den fazla görülen şüpheli vakada test sonuçlarının negatif çıktığı Endonezya’da, şu ana kadar Kovid-19 tespit edilmedi.
Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat’ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.
(AA)
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