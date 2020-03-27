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27 Mart 2020 Cuma 18:12:15 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:13:23

Koronavirüs turist sayısını yüzde 30 düşürecek

Dünya Turizm Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası turist sayısının, 2020'de yüzde 20-30 arasında düşeceği öngörüsünde bulundu.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünden (DTÖ) yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, COVID-19 yüzünden birçok ülkenin sınırlarını kapatmasına ya da uçak seferlerinin iptal edilmesine atıfta bulunularak, "Dünyada seyahat kısıtlamaları, hiçbir zaman şimdiki kadar fazla olmadı" denildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle uluslararası turist sayısında öngörülen yüzde 20 ila 30'luk düşüşün turizm gelirlerinde de paralellik göstereceği belirtildi. Ayrıca 2019'a göre, bu yıl dünyada turizm gelirinde 300 ila 450 milyar dolar arasında bir kayıp yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

5 ila 7 yıllık büyüme değeri yitirilecek

Açıklamada, geçen yıl dünya turizminden elde edilen 1,5 trilyon doların neredeyse 3'te 1'ine denk gelen söz konusu bu kaybın, aynı zamanda turizmde 5 ila 7 yıllık büyüme değerinin yitirilmesi anlamına geleceği belirtildi.

Dünya turizmin 2003'teki SARS salgınında yüzde 0,4; 2009'daki küresel ekonomik krizde ise yüzde 4 olumsuz etkilendiği hatırlatılan açıklamada, Kovid-19'daki sonuçlarının daha büyük olacağının sinyallerine işaret edildi.

"Birlikteliğimizi istihdam yaratarak göstermeliyiz"

DTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları anlattı:

"Turizm, bu krizden en fazla etkilenen ekonomik sektörlerden biridir. Bununla birlikte turizm, krizin özellikle istihdam üzerindeki etkisini azaltmak ve bu acil sağlık durumuyla yüzleşmek için birleşmiştir. Bu birlikteliğimizi, istihdam yaratarak ve dünya genelinde ekonomik refahı teşvik ederek göstermeliyiz."

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