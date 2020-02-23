Koronavirüs salgını nedeniyle Türk pamuğuna talebin artması bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ülke menşeli tekstil ürünlerinde yaşanacak pazar daralmasının, Türk pamuğuna olumlu yansıması bekleniyor.

Bakanlığın Tarım Havzaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan pamuk analiz raporunda, Kovid-19 salgınının pamuk sektörüne etkisi mercek altına alındı.

Rapora göre, dünya genelinde toplam lif pamuk ithalatı 2018/2019 döneminde 9,3 milyon ton seviyelerinde gerçekleşirken, ithalatta en büyük payı Çin aldı. Bu ülkeyi sırasıyla Bangladeş, Vietnam, Pakistan ve Türkiye izledi. Dünya pamuk ithalatının yüzde 9'u ise Türkiye tarafından yapıldı.

Lif pamuk ihracatında aynı dönemde ilk sırayı 3,2 milyon ton ile ABD aldı. Bu ülkeyi sırasıyla Brezilya, Hindistan ve Avustralya takip etti.

Kovid-19 salgını sebebiyle Çin'de alınan önlemlere rağmen ekonomik faaliyetler olumsuz etkilenmeye başladı. Söz konusu salgının etkisiyle bu yıl Çin menşeli tekstil ürünlerinde pazar daralması yaşanması bekleniyor.

Bu kapsamda Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatının, Çin ürünlerinden uzaklaşan ülkelerden gelen talebin etkisiyle artacağı tahmin ediliyor. Hazır giyim sektörün de artan talebin yerli pamukla karşılanması öngörülüyor.

Çiftçilerin bu yıl yeniden pamuk ekmeye yönelmesi büyük önem taşıyor. Türk pamuğunun bu çerçevede fiyatının artması ve üreticiye kazandırması bekleniyor.

Öte yandan dünya genelinde düşen pamuk fiyatlarının ilerleyen dönemde yükseleceği tahmin ediliyor.

Türkiye üretimi



Türkiye pamuk ekim alanları 2015 yılında 4,3 milyon dekar iken, 2019'da yüzde 12 artarak 4,8 milyon dekara yükseldi. 2015 yılında 2,1 milyon ton olan pamuk üretimi de 2019 yılında söz konusu yıla göre yüzde 5 artarak 2,2 milyon tona çıktı. 2015 yılında 472 kilogram olan dekar başı verim ortalaması ise geçen yıl 460 kilograma düştü.

Geçen yıl Türkiye'de üretilen pamuğun yüzde 84'ünü karşılayan 6 il sırasıyla Şanlıurfa (yüzde 37), Aydın (yüzde 11), Diyarbakır (yüzde 11), Hatay (yüzde 10), Adana (yüzde 9) ve İzmir (yüzde 6) oldu.

Türkiye'de yıllar itibarıyla tekstil sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak tüketimdeki artışı karşılamak amacıyla 2018'de 767 bin, 2019'da da 951 bin ton pamuk ithalatı yapıldı. Türkiye'nin ithalatında ilk sırada ABD yer aldı.

Bu yıl münavebe uygulamasının (ekim nöbeti) yürürlüğe girmesi gibi nedenlerle pamuk üretim alanlarının bir kısmının bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte makarnalık buğdaya ve mısıra kayacağı öngörülüyor.

(AA)