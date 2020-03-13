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13 Mart 2020 Cuma 10:07:41 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:14:43

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Bursa'da ölümcül koronavirüs salgınından sonra ipek kese ihracatı 5 katına çıktı.

Bursa'da 6 yıldır ipek kese üretimi yapan Koray Gümüşnaz, koronavirüs salgınından sonra kese ihracatının 5 kat arttığını söyledi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar ise, "Yıkanırken kese kullanmak koruyucu önlem olarak değerlendirilebilir" dedi.

Bursalı kese üreticisi Koray Gümüşnaz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından kese satışlarının arttığını söyledi. 6 yıldır ipek kese üretimi yaptığını belirten Gümüşnaz, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınından sonra bazı ülkelerin kese ithalatını 2-3 katı artırdığını belirtti. Aylık 50 bin metre kumaştan kese ürettiğini ve Katar, Kuveyt, Fas, Tunus, Rusya gibi ülkelere ihracat yaptığını belirten Koray Gümüşnaz, "Koronavirüsden sonra ihracatımızda da da artış oldu. Kesenin vücuda birçok faydası var. Kan dolaşımını hızlandırıyor ve ölü deriyi arındırıyor. Biz üretim ve ihracatımızın artmasını buna bağlıyoruz. Üretimimiz haftalık 1 TIR civarındaydı ama salgından sonra bu sayı 3 TIR'a çıktı. Kazakistan, Fas, Katar, Kuveyt, Rusya gibi ülkelere haftalık 1 TIR ürün gönderiyorduk. Şimdi ise haftalık ortalama 4 TIR bazında değişiyor" dedi.

"KESELENMEK, VİRÜSLERİN TEMİZLENMESİNDE DOĞRU YÖNTEM"

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar da konuyla ilgili açıklamasında, kesenin vücutta bulunan ölü deri ve virüsleri temizlediğini söyledi. Yıkanırken kese kullanmanın koruyucu önlem olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Tayar, "Dünyada akarsuyla yıkanma kültürü bizim medeniyetimizde var. Akarsuyla yıkanmak bir avantajdır. Vücudumuza yapışan virüsler sadece el ve yüz yıkamayla uzaklaşmaz. İnsanın yüzündeki deriler her gün değişir. Yeni hücreler gelir. Deride kalan ölü hücreler içerisinde barınan virüsleri eve taşımamıza kese engel olacaktır. Doğru bir yöntem olarak kullanılabilir. Yıkanırken kese kullanmak koruyucu önlem olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

DHA

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