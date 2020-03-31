Koronavirüs etkisi! Dolar yükseliyor

Geçen haftayı yüzde 1,5'e yakın kayıpla 6,45'ten tamamlayan dolar/TL yeni haftaya 6,50 sınırında başladı.

Dolar/TL bu sabah itibariyle 6,57'de yer alıyor. Euro/TL de 7,21'de seyrediyor.

Küresel piyasalarda da dolar endeksi dört günde ilk kez yükselişte.

Bu hafta yurt içinde açıklanacak mart ayı enflasyon verisi kur açısından önemli olacak.