31 Mart 2020 Salı 09:21:32 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:22:18
Koronavirüs etkisi! Dolar yükseliyor
Koronaviürs endişeleri ile yükselişini sürdüren ve haftaya 6,50 sınırında başlayan dolar yeni günde bu sınırı aşarak 6,57 seviyesine çıktı. Euro/TL ise 7,21 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftayı yüzde 1,5'e yakın kayıpla 6,45'ten tamamlayan dolar/TL yeni haftaya 6,50 sınırında başladı.
Dolar/TL bu sabah itibariyle 6,57'de yer alıyor. Euro/TL de 7,21'de seyrediyor.
Küresel piyasalarda da dolar endeksi dört günde ilk kez yükselişte.
Bu hafta yurt içinde açıklanacak mart ayı enflasyon verisi kur açısından önemli olacak.