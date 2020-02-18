Koronavirüs Çin ekonomisini vurdu

Koronavirüs salgınıyla Çin’deki ekonomik hareketler sekteye uğradı. Ülkede üretimde ve ithalatta kısıtlamalarına gidildi. Çin, ihracat yapacak mal ve ürün üretimini kısıtlanmasından dolayı ham petrol ithalatını da düşürdü.

Çin’in Vuhan kentinden çıkan koronavirüs salgını ülkenin ekonomisine büyük darbe vurdu. Yabancı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çin ocak ayı başından beri 140 milyar dolarlık bir ekonomik zarara uğradı. Bu dönemde seyahat sayısında geçen yıla göre yüzde 82 düşüş yaşanırken, yerli hava yollarında 2,86 milyar dolar değerinde 20 milyon bilet iptal edildi.

615 MİLYAR DOLARLIK RİSK

Kaynaklar, Alman otomobil üreticileri ve Apple gibi birçok yabancı şirket için tedarikçi olan Çin’in virüs sebebiyle yıllık 615 milyar dolar değerinde gelir elde ettiği bu e-ticaret pazarında da ciddi kayıplar yaşayacağı belirtiliyor.

Ülkede teknoloji ürünlerinde de düşüş yaşanması bekleniyor. Bu yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarının yüzde 50’ye kadar gerilemesi öngörülüyor. Çin’de otomobil satışları da düşüşten nasibini aldı. Ülkede otomobil satışları Ocak ayında yüzde 22 oranında düştü.

YILLIK TÜKETİCİ FİYATLARI YÜZDE 7,7 YÜKSELDİ

Çin’in boğuşmak zorunda kaldığı bir diğer problem de enflasyon oldu. Makroekonominin önemli göstergelerinden olan enflasyon oranları Çin’de yıllık yüzde 5,4, Ocak’ta ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış olarak gerçekleşti. Yıllık tüketici fiyatlarında da yüzde 7,7’lik bir yükseliş kaydedildi.

Talepler azalınca Çin ekonomisi geçen hafta yüzde 40 - 50 kapasiteyle çalıştı. Bu durumun koronavirüsten kaynaklı kapanmaların kısa vadeli etkisini gösterdiği belirtiliyor.

MAAŞ KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Çin kaynaklarına göre çok sayıda insan saatlik iş kayıpları yüzünden maaş kesintilerine uğruyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, büyük ölçekli işten çıkarmalar konusunda ‘engelleyin’ uyarısı yaptı. Çin Merkez Bankası, bankalara sağladığı 1 yıl vadeli krediler için faizi 10 baz puan düşürdü.

Çin Merkez Bankası (PBOC) ticari bankalara orta vadeli fonlama sağladı ve bu fonlama için uyguladığı faizi düşürdü.

PBOC pazartesi günü bankalara 200 milyar yuan (29 milyar dolar) tutarında bir yıl vadeli kredi sağladı. Bu imkan için uygulanan faizi ise 10 baz puan düşürerek yüzde 3.15 ile 2017'den beri en düşük seviyesine çekti. PBOC ayrıca 7 gün vadeli ters repo işlemi ile de piyasaya 100 milyar yuan verdi. Böylelikle, Pazartesi günü vadesi gelen 1 trilyon yuanlık ters repo dönüşünün 700 milyar yuanlık kısmı geri çekilmiş oldu.

MOODY’S’DEN AÇIKLAMA

Küresel ekonomik bir tehdide dönüşmeye başlayan salgınıyla ilgili kredi derecelendirme kuruluşlarından da açıklamalar geliyor. Moody’s raporunda, ''Uzun bir sürüye yayılması durumunda, virüs salgını, üretim zincirini bozabilir, emtia fiyatlarındaki düşüşleri artırabilir ve ekonomi üzerinde belirgin ikincil derecede olumsuz etkiler oluşturabilir'' ifadelerine yer verildi.

Salgının ekonomi üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiler izlenmeye devam ediliyor.

İHA