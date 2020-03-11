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11 Mart 2020 Çarşamba 09:15:54 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:17:16

Koronavirüs açıklaması sonrası dolarda son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca2nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasıyla dolar gece saatlerinde 6.18'in üzerini gördü. Dolar/TL yeni güne ise 6.15'in altında başladı. Bugün koronavirüs salgınının yanında devam eden 'petrol krizi' de takip edilmeye devam edecek.

Dolar/TL'de dün petrol krizi ve koronavirüs salgını sebebiyle büyük dalgalanmalar yaşandı. Kur 6.11-6.15 aralığında kararsız bir hareket sürdürdü. Koronavirüs açıklaması ise kurda yükselişe yol açtı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geceyarısı basın toplantısı düzenleyeceği haberinin yayılmasıyla o esnada 6.12 civarında seyreden dolar/TL 6.15'in üzerine tırmandı. Bakan Koca'nın açıklamasıyla ise 6.18'in üzerini gördü. 

Dolar/TL yeni güne ise gece gördüğü seviyenin altında başladı. Sabah saatlerinde dolar/TL 6.1436'dan işlem gördü.

PETROL KRİZİ SÜRÜYOR

Bugün piyasaların gündemi doğal olarak koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler olacak. Bunun yanında Rusya ile Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ülkeleri arsında devam eden petrol arzı anlaşmazlığı da küresel ekonomi için önemli bir belirsizlik yaratmaya devam ediyor. 

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Bunların yanında ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta 75 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti de güçlenmiş durumda. Normal koşullarda Fed'in faiz indirimi Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelerin varlıklarına olumlu bir şekilde yansırdı. Ancak özellikle virüs salgını nedeniyle yatırımcı riskli gördüğü ülkelerden uzak duruyor. 

Bunun yanında piyasaların bir gözü de ülkeler tarafından ekonomileri desteklemek için açıklanan teşvik paketlerinde olacak. Şu ana kadar İtalya, İrlanda, Japonya ve ABD kayda değer destekler açıkladı. Bunun devamının gelmesi bekleniyor.

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