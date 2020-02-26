Koronavirüs ABD'yi de vurdu! Devlet tahvili getirisi...

Amerikan devlet tahvillerine yönelik talep, koronavirüs salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerin tırmanışa geçmesiyle artarken, tahvil getirileri rekor seviyelere geriledi.

10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, 5 baz puanın üzerinde azalarak yüzde 1,322 seviyesine düştü. Bu değerle ABD'deki 10 yıllık devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

EN SON TEMMUZ 2016'DA 1,325 DEĞERİNE DÜŞMÜŞTÜ



Söz konusu tahvil getirisi en son Temmuz 2016'da, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararı almasıyla yüzde 1,325 değerine düşmüştü.

ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de 21 Şubat'ta kaydettiği rekorunu tazeledi. 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, 3 baz puanın üzerinde azalışla yüzde 1,798'e geriledi.

Analistler, yatırımcılar için "güvenli liman" olarak kabul edilen devlet tahvillerinin getirisindeki gerilemede, Çin'in ardından İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere diğer ülkelerde de Kovid-19 vakalarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.