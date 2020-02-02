Koronavirüs 14 trilyon dolarlık Çin ekonomisini de vurdu

  • Bist 100
    119140
  • Dolar
    5,9856
  • Euro
    6,6400
  • Altın
    304,8750
İstanbul
0 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya'da akaryakıt istasyonunda bulunan bir araçta patlama meydana geldi Rusya'da akaryakıt istasyonunda bulunan bir araçta patlama meydana geldi
Rusya'da akaryakıt istasyonunda bulunan bir araçta patlama meydana geldi Rusya'da akaryakıt istasyonunda bulunan bir araçta patlama meydana geldi
Ukrayna'dan ABD'ye Rusya'yı kızdıracak davet: Burada petrol çıkarabiliriz Ukrayna'dan ABD'ye Rusya'yı kızdıracak davet: Burada petrol çıkarabiliriz
DJ Kerimcan Durmaz, yöresel kıyafet giyip kalça dansı yaptı! DJ Kerimcan Durmaz, yöresel kıyafet giyip kalça dansı yaptı!
Darbeci Hafter, Cenevre’de düzenlenecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacak Darbeci Hafter, Cenevre’de düzenlenecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacak
58 yaşındaki teyzemiz önce okumayı öğrendi sonra sürücü ehliyetini aldı 58 yaşındaki teyzemiz önce okumayı öğrendi sonra sürücü ehliyetini aldı
Kredi kartından yapılan 16 bin TL'lik fatura ödemesini görünce şok oldu Kredi kartından yapılan 16 bin TL'lik fatura ödemesini görünce şok oldu
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor
Afganistan'da Taliban'dan bombalı saldırı: 2'si çocuk 3 sivil öldü Afganistan'da Taliban'dan bombalı saldırı: 2'si çocuk 3 sivil öldü
Türkiye'nin ilk bitki fabrikası kuruldu! Spekülatif fiyata artık son Türkiye'nin ilk bitki fabrikası kuruldu! Spekülatif fiyata artık son
Çin'den bir kötü haber daha: Kuş gribi salgını başladı Çin'den bir kötü haber daha: Kuş gribi salgını başladı
Uludağ'da kayak keyfi Uludağ'da kayak keyfi
İSMEK toplantısında, çalışanları taciz eden iBB Genel Sekreter Yardımcısının yeni 'ahlaksız sözleri’ ortaya çıktı İSMEK toplantısında, çalışanları taciz eden iBB Genel Sekreter Yardımcısının yeni 'ahlaksız sözleri’ ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne, Çin pazarında çalışan kişi için koronavirüs önlemi! İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne, Çin pazarında çalışan kişi için koronavirüs önlemi!
Elazığ'da depremde ağır hasar gören bina kendiliğinden çöktü Elazığ'da depremde ağır hasar gören bina kendiliğinden çöktü
CHP’li Kadir Aydar’ın işten attığı engelli Derya Sönmez, parasızlıktan kızını sevgi evine bıraktı CHP’li Kadir Aydar’ın işten attığı engelli Derya Sönmez, parasızlıktan kızını sevgi evine bıraktı
Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Koronavirüs 14 trilyon dolarlık Çin ekonomisini de vurdu Koronavirüs 14 trilyon dolarlık Çin ekonomisini de vurdu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Bekçilerin vatandaşı 'darp ettiği' iddiası asılsız İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Bekçilerin vatandaşı 'darp ettiği' iddiası asılsız
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 kişi öldü ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 kişi öldü
HAVELSAN başardı! Gizli tehdide yerli kalkan geliştirildi HAVELSAN başardı! Gizli tehdide yerli kalkan geliştirildi
Endonezya 238 vatandaşını Çin'den tahliye etti Endonezya 238 vatandaşını Çin'den tahliye etti
Ukrayna’dan ABD’ye açık davet: Gelin Karadeniz'de petrol çıkartalım Ukrayna’dan ABD’ye açık davet: Gelin Karadeniz'de petrol çıkartalım

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Şubat 2020 Pazar 08:59:33 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 09:38:50

Koronavirüs 14 trilyon dolarlık Çin ekonomisini de vurdu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs 14 trilyon dolarlık Çin ekonomisini de vurdu. Ülke medyası şimdiden 2020 büyüme rakamlarının yüzde 6,1’den yüzde 5’e gerileyeceğini öngörüyor.

Global dünyada, ürün, hizmet ve teknolojide olduğu gibi virüsler de küreselleşiyor. Bir bölgede yaşanan artık orada sınırlı kalmıyor, hemen günler hatta saatler içinde diğer coğrafyalara yayılıyor. Hal böyle olunca uluslararası ticaret ve pazarlar da bu süreçten nasibini alıyor. Yetkililer, henüz Koronavirüs’ünün aşısını bulabilmiş değil ve panik halde yayılmayı önlemeye çalışırken, salgının olumsuz ekonomik etkileri şimdiden tartışılmaya başlandı.

SARSINTISI BÜYÜK OLUR

2002-2003 yıllarındaki Sars virüsünün dünya ekonomisine maliyeti 33 milyar dolardı. Ancak söz konusu dönemde virüsün etkileri ve yayılma derecesi sınırlı kalmıştı. Üstelik bugünün Çin ekonomisi 2003 döneminden çok daha büyük bir güce sahip ayrıca, yüzlerce ülke ile yatırım ve finansal bağa sahip durumda. Yani Koronavirüs'ün bedelinin Sars'a göre çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Dün itibariyle 27 ülkeye yayılan virüs için alınan önlemler kapsamında, özellikle Uzakdoğu kaynaklı mal ve ham madde ticaretinde kısıtlamalar hatta yasaklar gündeme gelebilir.

GÖZLER ÇİN BORSASINDA

Son 2 yıldır ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ile daralan dünya ekonomisini şimdi de Koronavirüs’ü tehdit ediyor. Hammadde sorunu yaşaması muhtemel imalat sanayii, 220 milyon Çinli ziyaretçi kaybına uğrayan turizm ve onlarca sektördeki toplam kaybın yüz milyarca doları bulabileceği ifade ediliyor. Çin devlet televizyonu, 10 günlük Çin yeni yılı tatilinin ardından pazartesi günü açılacak borsadaki kayıplardan endişe ediyor. Ülke medyası şimdiden 2020 büyüme rakamlarının yüzde 6,1’den yüzde 5’e gerileyeceğini öngörüyor.
 

TEKNOLOJİ, OTOMOTİV VE TEKSTİL FİRMALARI ALARMDA

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ABD’li yatırım bankası JP Morgan, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini, 6.0'dan yüzde 5.6'ya çekmiş ve piyasalardaki talep şokunun arz şokuna dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu. Uzmanlara göre, büyümedeki 0,4 puanlık gerileme ülke milli geliri için 62 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor ki bu sadece buz dağının görünen kısmı.

Öte yandan dünya ekonomisi için de haberler pek iyi değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri de otomotiv, teknoloji, tekstil gibi birçok önde gelen sektörden şirketin yatırımlarının Uzakdoğu’da olması. Bazı mal ve ürünlerin üretim ve nakliyesinin aksaması da küresel hammadde teminini sıkıntıya sokabilir. Söz konusu gelişmeler yakın zamanda üretici ve nihayetinde tüketiciler için fiyat artışlarına neden olabilir.

UZAKDOĞU’DAKİ İMALATHANELER KÜRESEL DEVLER İÇİN HAYATİ

ABD VE Avrupalı dev firmaların Uzakdoğu’daki imalat merkezlerine daha fazla bağımlı hale gelmesi de önümüzdeki aylarda krizin derinleşeceği öngörülerini artırıyor. Dünya ticaretinde daralma görülebilir tahminleri artıyor. Havayolu şirketlerinin seferlerini durdurması, küresel turizm sektörünün zararı, Toyota ve Ford gibi şirketlerin Çin’deki üretimini bir süreliğine durdurması, Starbucks’ın yaklaşık 2 bin şubesini kapatması, gıda firmalarının üretimi durdurması gibi gelişmelerin etkisinden endişe ediliyor. Ayrıca Google Çin'deki faaliyetleri için evden çalışma talimatı verirken, Apple da bu ülkedeki mağazalarının bir kısmını kapatma kararı aldı. 14.1 trilyon dolarla dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’deki gerileme ister istemez tüm dünya ülkelerini etkileyecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ