16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 02:47:36
Koreli şirketler yatırım için sırada
Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang, "Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğu için Kore'nin büyük şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor" dedi.
Yang, “2018 yılında karşılıklı ticaret hacmimiz 7.2 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 160 Koreli şirket, Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde eğitim alanında da işbirlikleri artacak. Önümüzdeki dönem daha güçlü ilişkiler geliştirilecektir” diye konuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Sahibinden zararına satış: Marmaris'te 210 milyon liradan satışa çıkarılan adanın fiyatı 145 milyon TL'ye düştü
- Artık tazminat davalarında SGK'ya gösterilen değil gerçekte ödenen ücret de dikkate alınacak
- Türkiye akıllı yoluna kavuşuyor: Akdeniz Sahil Yolu'nun fiber optik altyapısı bitmek üzere
- Enflasyon böyle giderse 2020'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
- Tapu harcı ve KDV indirimleri süresi 31 Aralık'ta doluyor