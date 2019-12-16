Koreli şirketler yatırım için sırada

Yang, “2018 yılında karşılıklı ticaret hacmimiz 7.2 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 160 Koreli şirket, Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde eğitim alanında da işbirlikleri artacak. Önümüzdeki dönem daha güçlü ilişkiler geliştirilecektir” diye konuştu.