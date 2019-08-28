  • Bist 100
    96030.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4872
  • Altın
    286,5240
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emine Bulut'un katilini öven Özen'e bir şok TBMM’den geldi Emine Bulut'un katilini öven Özen'e bir şok TBMM’den geldi
Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor
Sabancı Holding Yünsa hisselerini sattı Sabancı Holding Yünsa hisselerini sattı
Singapur'a satılan lüks yat nakliye gemisine yüklendi Singapur'a satılan lüks yat nakliye gemisine yüklendi
Tuba Büyüküstün'den çocukları için dev yatırım Tuba Büyüküstün'den çocukları için dev yatırım
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım belli oldu
Hortum dehşeti kamerada! Hortum dehşeti kamerada!
Hortum dehşeti kamerada! Hortum dehşeti kamerada!
Köprü cezalarının iadesi için son 5 gün! Köprü cezalarının iadesi için son 5 gün!
Trafik ihlali yapan sürücü emniyet müdürüne yakalandı Trafik ihlali yapan sürücü emniyet müdürüne yakalandı
Amazon'dan sonra orası da yanıyor! Dünyanın ikinci akciğerleri’ Amazon'dan sonra orası da yanıyor! Dünyanın ikinci akciğerleri’
VakıfBank’tan Türk Lirası'na teşvik VakıfBank’tan Türk Lirası'na teşvik
Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
Londra piyasası açıldı! Dolarda son durum Londra piyasası açıldı! Dolarda son durum
Prof. Dr. Sadettin Ökten: İnsan, muhabbeti muhabbet ehlinden öğrenir Prof. Dr. Sadettin Ökten: İnsan, muhabbeti muhabbet ehlinden öğrenir
Haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu Haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu
Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Gazze'de patlamalar: Şehit olan polis sayısı 3'e yükseldi Gazze'de patlamalar: Şehit olan polis sayısı 3'e yükseldi
Tekirdağda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü Tekirdağda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Maltepe'de lüks otelde silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralı Maltepe'de lüks otelde silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralı
Babasını aradı 'evi yaktım, gidiyorum' dedi Babasını aradı 'evi yaktım, gidiyorum' dedi
Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı
Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
Lübnan, ''sükunet'' için AB'nin desteğini istedi Lübnan, ''sükunet'' için AB'nin desteğini istedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:25:56 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:28:03

Köprü cezalarının iadesi için son 5 gün!

Yasaklı olduklarını bilmeden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtikleri için büyük para cezaları kesilen hafif ticari araç sahiplerine yönelik çıkarılan af kapsamına tanınan süre 2 Eylül'de sona eriyor. Ceza ödemesi yapan araç sahipleri para iadesi için ilgili kurumlara başvuruda bulunması gerekiyor. Para iadelerinin 30 Eylül'e kadar hak sahiplerinin hesaplarına yapılması bekleniyor.

15 Temmuz Köprüsü'nden geçmesi yasak olan kamyonet, panelvan ve van ibareli araç sahiplerinin bilmeden geçiş yapmalarından ötürü 40 bin TL'ye varan para cezaları gündeme gelmiş, hükümet ise bu yönde çok sayıda mağdurun olmasından kaynaklı yayınladığı bir yönetmelikle söz konusu cezalara af getirmişti.

2 EYLÜL'DE SONA ERİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaptığı geçişleri kaçak sayılarak ceza alan ve ödeme yapan binlerce araç sahibine tanınan ceza iadeleri için tanınan süre 2 Eylül'de sona eriyor.

Başvuru sürecinin ardından ceza ödemelerinin iadeleri ise 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

KESİLEN CEZALAR SİLİNDİ

Söz konusu düzenlemeye göre; 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçenlere idari para cezaları verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak.

Bu cezalara yönelik varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek. Yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücreti istenmeyecek.

Cezaların affedilmesinin ardından ’15 Temmuz Köprüsü Panelvan Ceza Mağdurları’ araçlarını süsleyip konvoy yapmıştı.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'DEN GEÇİŞ YAPABİLECEK ARAÇLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nden geçişine izin verilen araç türlerini yeniden belirledi.

UKOME'nin aldığı karara göre, azami yüklü ağırlığı 0.75 tonu geçmeyen hafif römorklu araçlar hariç, sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle bitişik olan panelvan kamyonetler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecek.

İşte bu iki köprüden ceza almadan geçecek araç türleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmesi zorunlu olan araçlar.

(Yenişafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ