Köprü cezalarının iadesi için son 5 gün!

15 Temmuz Köprüsü'nden geçmesi yasak olan kamyonet, panelvan ve van ibareli araç sahiplerinin bilmeden geçiş yapmalarından ötürü 40 bin TL'ye varan para cezaları gündeme gelmiş, hükümet ise bu yönde çok sayıda mağdurun olmasından kaynaklı yayınladığı bir yönetmelikle söz konusu cezalara af getirmişti.

2 EYLÜL'DE SONA ERİYOR



Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaptığı geçişleri kaçak sayılarak ceza alan ve ödeme yapan binlerce araç sahibine tanınan ceza iadeleri için tanınan süre 2 Eylül'de sona eriyor.

Başvuru sürecinin ardından ceza ödemelerinin iadeleri ise 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.



KESİLEN CEZALAR SİLİNDİ



Söz konusu düzenlemeye göre; 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçenlere idari para cezaları verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak.

Bu cezalara yönelik varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek. Yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücreti istenmeyecek.

Cezaların affedilmesinin ardından ’15 Temmuz Köprüsü Panelvan Ceza Mağdurları’ araçlarını süsleyip konvoy yapmıştı.



15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'DEN GEÇİŞ YAPABİLECEK ARAÇLAR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nden geçişine izin verilen araç türlerini yeniden belirledi.

UKOME'nin aldığı karara göre, azami yüklü ağırlığı 0.75 tonu geçmeyen hafif römorklu araçlar hariç, sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle bitişik olan panelvan kamyonetler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecek.

İşte bu iki köprüden ceza almadan geçecek araç türleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmesi zorunlu olan araçlar.

(Yenişafak)