Konya fasulyesinde 53 bin tonluk rekolte beklentisi

Türkiye'nin kuru fasulye yetiştiriciliğinde lider kenti olan ve ihtiyacın yüzde 25'ini tek başına karşılayan Konya'da hasatta sona gelindi.

Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri konumundaki Konya Ovası, hububat başta olmak üzere şeker pancarı, yağlık ayçiçek, yemlik mısır ve kuru fasulye üretimiyle ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin ekmeklik buğday üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünün karşılandığı Konya, kuru fasulye üretiminde ilk sırada yer alıyor.

Çiftçinin en önemli gelir kaynağından biri olan ve 150 bin dekar arazide ekimi yapılan kuru fasulye, bu yıl 5-6 lira bandındaki fiyatı ve dekarında 350 kilogram verimiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fasulyeyi tarla bitkileri tarımı açısından çok önemsediklerini söyledi.

Fasulyenin hem gıda hem de toprağın verimliliğini sürdürebilmesi açısından değerli olduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Konya Ovası, Türkiye'de fasulye üretiminde birinci sırada yer alıyor. Ülkede üretimin ise yüzde 25'ini tek başına karşılayan ovada dekarda Türkiye ortalamasının 100 kilogram kadar üzerinde üretim gerçekleşti. Dekarında 350-400 kilogram üretim var. Beklentimiz geçen yılın oranlarına yakın. Fasulyede yaklaşık 53 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Konya Ovası'nda, 150 bin dekar alanda üretim yapıldı. Ürün fiyatı bu yıl, daha iyi noktada. Son yıllara göre bu yıl biraz daha iyi fiyatlandı. Girdi maliyetlerine göre, bir nebze de olsa çiftçiyi rahatlattı."

Tarladan markete uzanan fiyat farkı üzüyor



Sarayönü ilçesi Gözlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yavuz Gözlü ise bu yıl dekarından yaklaşık 500 kilogram verim elde ettiğini ifade ederek, "Yüksek verim yüzümüzü güldürdü. Girdi fiyatları yüksekti. Buna karşın yukarı yönlü fiyatlar nefes aldırdı. Tüketicinin de uygun fiyatla pazarda erişimini diliyorum. Tarladan ortalama 5,5 lira fiyatlandırılan fasulye, markette 14-15 liraya çıkıyor. Fiyat farkı tüketiciyi olduğu kadar yük altında ezilen üreticiyi de üzüyor." diye konuştu.

(AA)