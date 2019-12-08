Konutta yıl sonu fırsatı

Hükümetin konut sektörüne yönelik sağladığı tapu harcı ve KDV indirimi teşvikleri yılsonunda bitiyor. Bu indirimlerden faydalanabilmek için 31 Aralık 2019 son gün. Eğer teşviklerin süresi yeniden uzatılmazsa, yeni yılda tapu harçları binde 15’ten binde 20’ye, yüzde 8 orana tabi olan konut ve işyerlerinin KDV’si ise yüzde 18’e yükselecek. Elini çabuk tutanların cebinde 100 bin liralık konutta 10 bin 500 lira, 500 bin liralık konutta 52 bin 500 lira kalacak.

Düşük faiz fırsatı

Şu anda kamu bankalarında 180 ayda yüzde 0.99, özel bankalarda ise 120 ayda yüzde 0.98 konut kredisi oranlarını bulmak mümkün. Piyasadaki ortalama faiz oranı ise aylık yüzde 1.07 seviyesinde. Faizlerin düşüşüyle, konut almanın maliyeti de ucuzlamış oldu.

Yüzde 10 zamlanabilir

Konut firmalarının maliyetleri son yıllarda oldukça yükseldi. Ancak sektör durgun geçirdiği dönemde maliyet artışlarını konut fiyatlarına yansıtmadığını savunuyor. Yeni yılda konut fiyatları belirlenirken bu maliyetler de ele alınacak ve fiyatlar yüzde 10’dan fazla artacak.