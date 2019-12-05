Konutta büyük avantaj! İndirim üstüne indirim

Merkez Bankası’nın son üç toplantısında yaptığı 3 indirimle faizi yüzde 24’ten yüzde 14’e kadar düşürmesi, kredi oranlarına da yansıdı. Merkez’in bu hamlesinin ardından kamu bankaları piyasaya öncülük yaparak konut kredi faizlerini 180 ayda yüzde 0.99’a çekmişti. Kamu bankalarının bu hamlesine karşılık, özel bankalardan da indirim beklentisi vardı. Şimdi özel bankalarda da indirim yarışı başladı. Bu durum, konut almak isteyenlerin elini rahatlattı.

ÖZELDE 0.98’E İNDİ

Son bir ayda özel bankalar da peş peşe yeni konut kredisi oranları açıkladı ve faiz oranı özellerde yüzde 0.98’e kadar indi. Hatta kampanyalı konut kredilerinde yüzde 0.95’e kadar oran bulmak mümkün. En son, YapıKredi ve Akbank faizi yüzde 0.99’a düşürdü. Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre piyasada ortalama konut faiz oranı yıllık yüzde 13.01 seviyesinde. Yani konutta ortalama aylık faiz yüzde 1.08 oldu.

ANLAŞMALIDA 0.78

İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Ancak bu oran yeni konut alımlarında geçerli olacak. Özellerde ise Türkiye İş Bankası anlaşmalı projelerde kredi faiz oranını 120 ayda yüzde 0.78’e kadar indirdi.

YÜZDE 410 ARTTI

Faiz oranlarındaki bu düşüş, eylülde Türkiye genelinde kredili konut satışlarını yüzde 410.2 oranında artırdı. Eylülde 57 bin 811 konut, krediyle satıldı. İlk 9 ayda krediyle satılan konut sayısı ise 187 bin 908 oldu.

7 BİN LİRA CEBİNİZDE KALIYOR

İndirimlerle birlikte konut almanın maliyeti de oldukça ucuzladı. Örneğin, piyasadaki ortalama faiz olan 1.08’le 120 ayda 100 bin liralık bir kredi çekildiğinde, toplam maliyet 178 bin 889 lira oluyor. Aynı kredi yüzde 0.99 oranla çekildiğinde 171 bin 333 lira, yüzde 0.79’da ise 155 bin 145 lira oluyor. Miktar arttıkça cebinizde kalan para da artıyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE ÖZEL FAİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde asgari ücretli ve dar gelirliye 20 yıl vadeyle ve kiradan daha ucuz bir maliyetle Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranını uygulayacaklarını ve her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını duyurmuştu. Kampanyanın detayları bu ay içinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Türkiye’de tarihin en düşük faiz oranı Haziran 2013’te aylık yüzde 0.69 olmuştu. Bu kapsamda beklenti yüzde 0.50 civarında.

FIRSATI DUYAN BANKAYA KOŞTU

Konut kredilerindeki bu indirimler, konut alımında kredi kullanımına da hızla yansıdı. Kamu bankaları ilk indirimi 1 Ağustos itibarıyla yapmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre o dönemde konut kredilerinde toplam hacim 178 milyar 421 milyon liraydı. BDDK’nın 8 Kasım tarihli verisine göre konut kredilerinin toplam büyüklüğü 192 milyar 602 milyon liraya ulaştı. Böylece son 3.5 ayda 14.1 milyar liralık konut kredisi kullandırılmış oldu.

DOĞRU VADEYİ SEÇ DAHA AZ ÖDE

Konut kredisinde, 'taksiti düşük olsun' diyerek seçilen uzun vadeler toplam borcu katlıyor. Bu sebeple, vade tercihi yaparken dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, 200 bin liralık krediyi, 15 yıl değil de 10 yıllık çekerseniz, taksitiniz 400 lira artar fakat 87 bin lira daha az ödersiniz.

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SON 5 YILDA TAKSİT DÜŞER

Kredilerde önce faiz ödemelerine ağırlık verilir. Örneğin 180 aylık kredinizde, ilk taksidinizin yalnızca 404 lirasını ana para için ödersiniz. Geriye kalan 1980 lirayı faiz için ödersiniz. Faizin büyük çoğunluğunu ilk 5 yılda ödersiniz. Ta ki 112’nci takside geldiğinizde yani son 5 yıla yaklaştığınızda artık faiz ödemesi ana para ödemesinden düşük olur.

MASRAFLARA DİKKAT

Kredi alırken, kredi tahsis ücreti, ekspertiz parası, hayat sigortası gibi maliyetleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu noktada krediyi tüm masra arıyla ele alıp, toplam maliyet üzerinden karşılaştırma yapın.