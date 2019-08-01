İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, düşen faiz oranlarını değerlendirdi! Konut fiyatları ve emlak sektörüne nasıl yansıyacak?

Konut kredi faiz oranları yüzde 1’in altına indi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Peki, konut kredilerinde düşürülen faiz oranlarının emlak piyasasına yansımaları nasıl olur? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa bankaların konut kredisine ilişkin faiz indirimi kararını değerlendirdi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konut kredilerindeki faiz oranlarının düşürülmesinin piyasanın beklediği bir karar olduğunu vurguladı. Aşa, “Emlak sektöründeki yüksek faiz önümüzdeki engeldi, çünkü yüksek faizden vatandaşlar alım tercihlerini erteliyordu. 500 bin limiti de güzel bir limit, şu anda piyasada 600-650 bin civarında alıcı kitlesi olduğunu düşüyoruz. Yılda 600-650 bin gibi bir alıcı kitlesi var.” ifadelerini kullandı.

ALICI VE KONUT ARASINDAKİ ENGEL KALKTI

Konut kredilerindeki faiz oranlarının düşürülmesinin emlak piyasasına önemli yansıması olacağını vurgulayan Nizameddin Aşa, “Konut kredisindeki sınır yüzde 1’e çıktığında piyasa sıkıntı yaşıyordu. Yüzde 1’lik sınır alta düştüğünde piyasada hareketlenme yaşanıyor. Bankaların verdiği bu karar piyasanın beklediği bir olaydı.” diye konuştu.

Yılda 600-650 bin gibi bir alıcı kitlesi olduğunu, fakat bunların alım limitlerinin 300 ilâ 500 arasında olduklarını anlatan Aşa, “Daha fazlasına ya güçleri yetmiyor ya da ödemek istemiyorlar. Böyle düşündüğünüzde 500 limitini uygun limit olarak düşünüyoruz.” dedi.

EMLAK PİYASASININ ÖNÜ AÇILACAK

Konut alıcısının yüksek faiz oranları yüzünden alımlarını ertelediğini söyleyen Aşa, “Bu karar sektörde canlandırma getirecektir. Son beş yıla baktığınızda piyasa koşulları oldukça iyi; yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 gibi oranlarda düşüş var.” sözlerini kullandı.

Döviz kurlarının bu dönemde belli bir noktaya ulaştığını ifade eden Nizameddin Aşa, “Çok büyük değişiklikler beklemiyoruz. Bu yüzden faiz düşerse, fiyatlar aynı seviyede, kalırsa emlak piyasasının önü mutlaka açılacaktır.” şeklinde konuştu.

KONUT FİYATLARINDA FIRSATÇI FİYATLARA DİKKAT

Bankaların konut kredisine ilişkin faiz kararı sonrası olası fırsatçı konut fiyatlarına dikkat çeken Aşa, “Bu konuda tek endişemiz, müteahhit firmaların yoğun talep karşısında fiyatları yükseltme eğilimine girmesi. Eğer böyle bir durum olursa emlak piyasasında faiz oranlarının düşmesi bir işe yaramaz.” dedi.

Hem fiyat hem de kredi faiz oranlarının düşmesinin vatandaşa avantaj sağlayacağının altını çizen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Fiyatların mevcut haliyle kalması koşuluyla faizler düşerse piyasada çok büyük canlanma olacak.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Aksam.com.tr- Ezgi Aşık)