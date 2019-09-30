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30 Eylül 2019 Pazartesi 09:29:24 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:34:34

Konut kredisi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi yapılandırma

Konut kredisi çekenlere yapılandırma müjdesi geldi. Konut kredisi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi yapılandırma başvuruları merak ediliyor. 3 Kamu bankasının ortak açıklamalarına göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500.000 TL’nin altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yapılandırabilecek. Konut kredisi yapılandırma ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Konut kredisi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı kredi çekerek ev alanlar tarafından merak ediliyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi çekenlere yapılandırma müjdesi verdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, mevcut konut kredilerinde faiz indirim imkanı sağladı. Haberi gören vatandaşlar konut kredisi yapılandırma başvurusuları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Konut kredisi yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, ne kadar yapılandırma yapılacak? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500.000 TL’ye kadar olan tutarlar için aylık %0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500.000 TL’nin altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacak. 

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN.
 

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
 

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN.
 

3 bankadan yapılan ortak açıklamada şu bilgiler verildi:

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA HESAPLAMASI

- 500.000 TL altında kredi borcu olanların aylık %0.99 oranından,

- 500.000 TL üzerinde kredi borcu bulunanların ise Bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekiyor.

Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihinde başlayacaklardır.

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