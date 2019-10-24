Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar?

  • Bist 100
    100968
  • Dolar
    5,7505
  • Euro
    6,4043
  • Altın
    275,3840
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı 7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı
Younes Belhanda, Galatasaray taraftarından özür diledi Younes Belhanda, Galatasaray taraftarından özür diledi
Rusya ile güvenli bölge mutabakatı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor Rusya ile güvenli bölge mutabakatı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor
Trump'ın teşekkür ettiği teröristbaşı Mazlum Kobani (Şahin Cilo) ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Trump'ın teşekkür ettiği teröristbaşı Mazlum Kobani (Şahin Cilo) ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı!
Emre Belözoğlu'ndan 'Dinlen' çağrısına ret! Emre Belözoğlu'ndan 'Dinlen' çağrısına ret!
Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme
'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına yoğun ilgiye 'teşekkür' 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına yoğun ilgiye 'teşekkür'
Kamuya ilk kez atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği değişti Kamuya ilk kez atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği değişti
Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek
Osmanlıca arşiv belgeleri tek çatı altında toplanacak Osmanlıca arşiv belgeleri tek çatı altında toplanacak
Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik
EGM Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım EGM Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım
Son reklam filmiyle Türkiye'yi ve kadınlarımızı aşağılamaya çalışan Orkid'i kullanmasak ne kaybederiz ki? Son reklam filmiyle Türkiye'yi ve kadınlarımızı aşağılamaya çalışan Orkid'i kullanmasak ne kaybederiz ki?
CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger'in "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" açıklamasına CHP'liler sessiz kaldı CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger'in "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" açıklamasına CHP'liler sessiz kaldı
Mehmet Özdilek: Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız Mehmet Özdilek: Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız
Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor
Bülent Korkmaz: Düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım Bülent Korkmaz: Düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım
Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü? Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Anlaşma sonrası Suriye hamlesi Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Anlaşma sonrası Suriye hamlesi
Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var? Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 12:40:29 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:42:42

Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Konut almak isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisini hangi bankanın verdiğini öğrenmek istiyor. Ekonomiyi hareketlendirmek için kamu bankaları konut kredisinde 0.99 faiz uygulaması başlatmıştı. Konut sektörünü de canlandıran bu uygulamadan faydalanmak isteyenler, uygun konut kredisi veren bankaları araştırıyor. Güncel konut kredisi faiz oranları ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Konut almak isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisini hangi bankanın verdiğini öğrenmek istiyor. Ekonomiyi hareketlendirmek için kamu bankaları konut kredisinde 0.99 faiz uygulaması başlatmıştı. Konut sektörünü de canlandıran bu uygulamadan faydalanmak isteyenler, uygun konut kredisi veren bankaları araştırıyor. Güncel konut kredisi faiz oranları ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

HALKBANK KONUT KREDSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı olarak belirlendi.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı ile kredi kullanılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
 

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
 

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI 

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ 

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.

Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi. 

Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.  

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ