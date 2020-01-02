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02 Ocak 2020 Perşembe 11:59:39 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 12:02:55

Konut kredisi faiz oranları 0.79 veren bankalar! Konut kredisi Ziraat, Halkbank, Vakıfbank hesaplama ekranı

Konut kredisi faiz oranları 0.79 veren bankalar hangileri? sorusunun yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konut satın almak isteyen ve en düşük faiz oranının hangi bankada olduğunu öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptığı araştırmaları sıklaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ev sahibi olmak isteyenlere geçtiğimiz hafta faizlerin 0.79'a düşürüleceğini açıklamıştı. Peki, 0.79 faiz oranını veren bankalar hangileri? Konut kredisi Ziraat, Halkbank, Vakıfbank hesaplama ekranı haberimizde..

Konut satın almak isteyen ve en düşük faiz oranının hangi bankada olduğunu öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptığı araştırmaları sıklaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ev sahibi olmak isteyenlere geçtiğimiz hafta faizlerin 0.79'a düşürüleceğini açıklamıştı. Konut kredisi faiz oranları 0.79 veren bankalar hangileri? sorusunun yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Merak edilen detaylar ve lonut kredisi Ziraat, Halkbank, Vakıfbank hesaplama ekranı haberimizde yer alıyor. 

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 0.79 VEREN BANKALAR

Kamu bankaları ve bazı özel bankalar uzun süredir konut kredisi faizini yüzde 0.99'dan kullandırıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ev sahibi olmak isteyenlere geçtiğimiz hafta yeni bir müjde vermişti. Albayrak bazı bankalarının sıfır konutta faizi 0.99'dan 0.79'a indireceğini açıkladı. Kamu bankaları anlaşmalı konut projelerinde 0.79 faizini kullandırıyor.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak’a gelirken kamu bankalarıyla görüştüklerini belirterek, “1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde yüzde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79’a indirelim’ diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun” dedi. Albayrak, ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması’ toplantısında yaptığı konuşmada, KOBİ’ler, sanayiciler ve işadamlarıyla bir araya geldiklerini vurguladı. Albayrak, kamu bankalarıyla görüştüklerini aktararak, “Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak’tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk” dedi ve ekledi: 

ÖZEL BANKALAR HIZLANACAK

Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım” dedi. Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, şunları söyledi: “Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyor. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama 2020 yılında onlar da hızlanacak.”

2019 KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NASILDI?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI 

Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


 

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 ( Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.)

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
 

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 (  Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
 

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZİ 

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

AKBANK KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
 

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