Konut hesabına asgari ödeme düzenlemesi

  • Bist 100
    100336
  • Dolar
    5,7641
  • Euro
    6,4095
  • Altın
    278,8820
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok
Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Yaşlı bir takım olduk! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Yaşlı bir takım olduk!
Nijerya pazarının yeni aktörü Japonya Nijerya pazarının yeni aktörü Japonya
Avrupa Komisyonu'ndan son dakika Brexit kararı Avrupa Komisyonu'ndan son dakika Brexit kararı
Bingöl'de silahlar ve mühimmat ele geçirildi Bingöl'de silahlar ve mühimmat ele geçirildi
Rusya'dan flaş ABD açıklaması: O kadar da delirmemişlerdir Rusya'dan flaş ABD açıklaması: O kadar da delirmemişlerdir
Denizlispor'un kulüp tesislerini silahla basan eski başkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Denizlispor'un kulüp tesislerini silahla basan eski başkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu
Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi
Yapımcı Mustafa Uslu: İnsanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film oldu Yapımcı Mustafa Uslu: İnsanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film oldu
Emine Erdoğan: Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa edilmeli Emine Erdoğan: Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa edilmeli
Zlatan Ibrahimovic: Ben gidersem MLS ligi biter Zlatan Ibrahimovic: Ben gidersem MLS ligi biter
Kartepe Zirvesi geniş katılımla başladı Kartepe Zirvesi geniş katılımla başladı
BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez: Türkiye'de sığınmacılara muazzam bir destek söz konusu BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez: Türkiye'de sığınmacılara muazzam bir destek söz konusu
Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde söz kalecilerin olacak! Beşiktaş-Galatasaray derbisinde söz kalecilerin olacak!
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak
Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları sahneye çıktı Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları sahneye çıktı
FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi
Abdullah Avcı ile Fatih Terim 6. randevuda! Abdullah Avcı ile Fatih Terim 6. randevuda!
Fenerbahçe'de Harun Tekin 3 hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'de Harun Tekin 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Deniz Türüç: Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Deniz Türüç: Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim
Ersun Yanal: Zirveye yükseleceğiz ve şampiyon olacağız Ersun Yanal: Zirveye yükseleceğiz ve şampiyon olacağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ekim 2019 Cuma 11:54:05 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 11:54:44

Konut hesabına asgari ödeme düzenlemesi

Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarı her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına ve devlet katkısına ilişkin hususlara yönelik esaslar yeniden düzenlendi.

Değişiklikle, konut hesabı uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Banka ile katılımcı arasında imzalanan sözleşmeyle belirlenen ödeme planına göre aylık veya 3 aylık olmak üzere alt sınırdan düşük, üst sınırdan yüksek olmamak kaydıyla konut edinim tarihine kadar yapılan ödemeler, düzenli ödeme olarak sayılacak.

Konut hesabının açılması ve işletilmesine ilişkin genel esaslar da değiştirildi. Bu kapsamda konut hesabı, bankaların yurt içi şubelerinde Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu yerine artık mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap olarak açılabilecek.

Hesaptan para çekme hakkı

Katılımcı birden fazla konut hesabı açtıramayacak ve konut hesabı katılımcı tarafından başka bir bankaya taşınamayacak.

Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacağı hususuna, katılımcı ile banka arasında yapılacak sözleşmede yer verilecek. Ödeme planı yanında artık faiz oranı da katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilecek.

Konut hesabından para çekilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, hesabın açılış tarihi ile çekim tarihine kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutar çekilebilecek.

Hesaptan çekim hakkı bir dönem içerisinde en fazla iki defa kullanılabilecek. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabının bakiyesi, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamayacak.

Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınacak.

Birikim, konut ediniminin hesabın bulunduğu bankaya tevsik edilmesi sonrasında aktarılacak.

Bu şartların ihlali durumunda konut hesabına devlet katkısı ödenmeyecek ve hesap konut hesabı statüsünden çıkartılacak.

Bakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip eden 30 iş günü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol edecek ve devlet katkısının konut hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlayacak.

Eksik tutarlar tamamlanacak

Konut hesaplarının ve devlet katkısı ödemelerinin denetimi, bilgi sistemleri dahil, Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılacak ama hesaplara ilişkin her türlü belgenin gizli dahi olsa kurula verilmesi gerekmeyecek. Denetime ilişkin esasları, Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Yönetmelik değişikliğinden önce yeniden değerleme oranı uygulanmaması sebebiyle hesap bakiyesi alt limit üzerinden ödenmesi gereken tutarın altında kalan hesapların eksik kalan tutarları, bugünden itibaren 3 ay içerisinde bankalar tarafından katılımcılara bildirim yapılarak tamamlatılacak.

Katılımcı bazında eksik yatırılan aylar ve tutarlara ilişkin bilgiler bakanlığa bildirilecek.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ