Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı

  • Bist 100
    102307
  • Dolar
    5,7391
  • Euro
    6,3621
  • Altın
    275,7850
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu
Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Vatandaş ucuza kullanabilecek Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Vatandaş ucuza kullanabilecek
Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu
Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına engel açıklaması Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına engel açıklaması
Polisi görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı! Polisi görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı!
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
İsrail'in füzesi Rusya'nın eline geçti iddiası İsrail'in füzesi Rusya'nın eline geçti iddiası
Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi
Meteoroloji açıkladı! Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji personel alımı KPSS tercihleri ne zaman? Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında Meteoroloji personel alımı KPSS tercihleri ne zaman? Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında
Hindistan'dan dev S-400 alımı Hindistan'dan dev S-400 alımı
Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya tepki: Sizler ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst oldunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya tepki: Sizler ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst oldunuz?
Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik
Doktor, doktora kurşun yağdırdı Doktor, doktora kurşun yağdırdı
Dehşete düşüren istatistik! Fatih Terim sezon başında bunu göremedi... Dehşete düşüren istatistik! Fatih Terim sezon başında bunu göremedi...
TBMM Başkanı Şentop Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti TBMM Başkanı Şentop Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı
Medipol Başakşehir kritik Wolfsberger deplasmanında kazanmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler Medipol Başakşehir kritik Wolfsberger deplasmanında kazanmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler
Suudiler Twitter çalışanlarını 'satın alarak' muhalifleri ve gazetecileri gözetlemiş Suudiler Twitter çalışanlarını 'satın alarak' muhalifleri ve gazetecileri gözetlemiş
ABD'nin ham petrol stokları arttı ABD'nin ham petrol stokları arttı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 10:00:03 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:01:33

Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı

Konut alımındaki KDV belirsizliğine ilişkin olarak İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi emsal olacak karara imza attı. Müteahhitlerin alıcıdan aldığı KDV'yi yatırmaması nedeniyle para iadeleri gerçekleşecek.

Ekonomiyi canlandırmak, inşaat sektörüne destek olmak ve konutları ucuzlatarak daha çok kişinin ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla 8 Eylül 2016’da bir düzenleme yapılmıştı. Buna göre; net alanı 150 metrekare ve üstü konutlar ile arsa metrekare fiyatı 1000 lira ve üzeri olan konutların teslimlerinde (satışında) Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti. Yani KDV’den kaynaklı yüzde 10’luk indirim imkanı oluşmuştu.

YÜZDE 10'LUK KDV FARKI

Posta Gazetesi'nin haberine göre, KDV indirim kararı, 8 Eylül 2016 ile 31 Mart 2017 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihler arasında yapılan teslimlerde, devirlerde geçerliydi. Ancak yüzde 18 KDV oranı baz alınarak satılan konutlarda henüz dairesi teslim edilmeyenler için aradaki yüzde 10’luk KDV indiriminin inşaat şirketine mi yoksa konut alıcısına mı ait olacağının belirsizliği vardı. Bazı inşaat şirketleri, kendilerine ait olduğunu iddia ettiği fark KDV’yi konut alıcısına iade etmemişti.

10 YIL İÇİNDE DAVA AÇMA HAKKI

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 26 Eylül 2019 tarihinde bu konudaki belirsizliği ortadan kaldıran emsal bir karara imza attı. Mahkeme, inşaat şirketinin KDV’yi son kullanıcıdan alıp Maliye’ye ödemesi gereken bir aracı olduğunu, Maliye’ye bu yüzde 10 farkı ödemediğine göre de sebepsiz zenginleştiğini belirtip aradaki yüzde 10 farkın inşaat şirketine değil tüketiciye ait olduğunu belirterek inşaat şirketinin bu yüzde 10 farkı iade etmesi gerektiğine hükmetti. Bu şekilde ev alanlar, ev tesliminden itibaren 10 yıl içinde dava açabilir. Ayrıca aradaki farkın alınabildiğini öğrenenler de 2 yıl içinde dava açma hakkına sahip.

ÖRNEK OLAY VE VERGİ FARKI

Davaya konu örnek olayda davacı, bir inşaat projesinden 2 konut aldı. Her iki konut için de 92 bin 462 lira olan KDV ile birlikte 606 bin 136 lirayı konut tesliminden önce firmaya ödedi. Ancak KDV indirimi sonrası firmanın KDV hariç tutarı 510 bin 625 liradan, 557 bin 906 liraya çıkardığı yüzde 8 KDV ile konutların satış bedelini 602 bin 538 lira olarak fatura ettiği yani yüzde 10’luk indirimi (47 bin 280 lirayı) alıcıya yansıtmadığı ve bu tutarı da Maliye’ye ödemediği tespit edildi. Bu nedenle konut alıp dava açan vatandaş mahkeme tarafından haklı bulundu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ