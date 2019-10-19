Konuşmada Vodafone, mesajda TTMobil, yatırımda Turkcell zirvede

Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde abone başına aylık ortalama 501 dakikayla en fazla konuşturan cep telefonu operatörü Vodafone olurken, 6 milyon 616 bin mesajla en fazla mesaj iletişimi sağlayan operatör TTMobil olarak dikkati çekti. Söz konusu dönemde en fazla yatırımı ise 1 milyar 522 milyon lirayla Turkcell gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 Yılı İkinci Çeyrek Pazar Verileri" raporundan yaptığı hesaplamalara göre, nisan-haziran döneminde GSM şirketleri arasında en fazla net satış gelirini, abone sayısına paralel olarak Turkcell elde etti.

Haziran ayı sonu itibarıyla 33,9 milyon aboneye sahip şirket, yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 860 milyon lira net satış geliri sağladı. Turkcell'in ardından 3 milyar 331 milyon lira ile 25,3 milyon abonesi olan Vodafone ve 2 milyar 206 milyon lira ile 22,4 milyon aboneye sahip TTMobil geldi. Türk Telekom'un bu dönemdeki net satış geliri 2 milyar 834 milyon lira oldu.

Türkiye konuşmada yine Avrupa lideri



Uzun dönemdir düşme eğilimi devam eden sabit abone sayısı, ilk çeyreğe göre yüzde 1,2 azalarak 11,47 milyona gerilerken, sabit pazarda bu dönemde toplam 1,6 milyar dakika ses trafiği gerçekleşti.

Buna karşın mobil pazarda hem abone sayısı hem de trafik miktarı artmaya devam etti. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla mobil pazarda abone sayısı 81,6 milyonu bulurken, 70,6 milyar dakika da ses trafiği kayıtlara geçti.

Trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 94,1) mobilden mobile giden trafik oluşturdu. Nisan-haziran döneminde toplam ses trafiği yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,6 artarak 69,1 milyar dakika oldu.

Türkiye, ikinci çeyrekte, abone sayısına göre ağırlıklı ortalama şeklinde hesaplanan mobil telefonla aylık konuşma süresinde 476 dakikayla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu. Vodafone bu dönemde aylık ortalama 501 dakika konuşma süresiyle abone başına en çok konuşturan işletmeci oldu. TTMobil abone başına aylık 498 dakika, Turkcell ise 444 dakika konuşturdu.

En fazla mesajı TTMobil'li attı



Yılın ikinci 3 aylık döneminde ilk çeyreğe göre yüzde 2,3 azalışla toplam 16,3 milyon kısa mesaj atıldı.

En fazla mesaj iletişimi sağlayan GSM şirketi, abone başı aylık ortalama 6 milyon 616 bin mesajla TTMobil oldu. Bu dönemde Vodafone'da abone başına 5 milyon 282 bin, Turkcell'de 4 milyon 432 bin mesaj gönderildi.

Yatırımın büyüğü Turkcell'den



Yılın ikinci çeyreğinde Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve TTMobil tarafından toplam 2 milyar 414 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

Türk Telekom 397,8 milyon lira yatırım yaparken, GSM şirketleri arasında en fazla yatırım gerçekleştiren şirket 1 milyar 522 milyon lira ile Turkcell oldu. Söz konusu dönemde TTMobil 208,2 milyon lira, Vodafone 285,5 milyon lira yatırıma imza attı.

Buna karşın, yılın ikinci çeyreğinde en fazla abone başı geliri 37 lira ile Turkcell elde etti. Abone başı ortalama aylık gelir Vodafone'da 34 lira, TT Mobil'de 32,4 lira oldu.

(AA)