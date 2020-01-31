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31 Ocak 2020 Cuma 15:02:10 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 15:03:09

Konaklama sektöründe son 3 yılın en iyi rakamlarına ulaşıldı

Türkiye Otelciler Birliği, 2019 yılı doluluklarının bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak yüzde 67,6 oldunu açıkladı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 2019 yılı doluluklarının bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak yüzde 67,6 olduğunu açıkladı.

TÜROB tarafından, veri ve analiz şirketlerinden STR'nin hazırladığı 2019 yılı "Ülke Performans Raporu"nu yayımladı. Buna göre, 2019 yılı genelinde Türkiye’de ortalama otel dolulukları bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak yüzde 67,6 olarak gerçekleşti. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,4 artışla 77,4 avroya, oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 13 artışla 52,3 avroya yükseldi.

Ortalama dolulukta artış hızı arzu edilen düzeyde olmasa da fiyatlardaki çift haneli artışlar artış sektörü sevindirdi. Her üç kalemde de son 3 yılın en yüksek performansı elde edildi. Ancak artışa rağmen Türkiye’nin Avrupa ortalamasının gerisinde kalması dikkat çekti. 2019 yıl sonu itibariyle 27 Avrupa ülkesi ortalama ortalama doluluk oranı yüzde 72,2, oda fiyatı 113,3 avro, oda başı elde edilen gelir 81,9 avro oldu.

Antalya’da günlük satılan oda bedeli 87,7 avroya yükseldi

İstanbul 2019 yılında yüzde 74 ile dolulukta Avrupa ortalamasının üzerine çıktı ancak fiyatlarda Avrupa destinasyonlarının gerisinde kaldı. İstanbul'un 2019 yılında ortalama doluluk oranı yüzde 3,9 artışla yüzde 74’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9,3 artışla 89,6 avroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13,6 artışla 66,3 avroya yükseldi.

Antalya’da ise 2019 yılı genelinde ortalama doluluk oranı bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla yüzde 65,7, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 12,5 artışla 87,7 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 14,7 artışla 57,6 avro olarak gerçekleşti.

İlk hedef 7 yıl öncesi

Konaklama sektörü yılı artıda kapatmasına karşın, rekor yılı olan 2012 performansını yeniden yakalamak için çaba gösteriyor.

2012 yılında Türkiye, ortalama yüzde 64,7 dolulukla oda fiyatında 115,6 avroya, oda başı gelirde 74,8 avroya ulaşmıştı. İstanbul ise 2012 yılında yüzde 72,4 dolulukla oda fiyatında 152,9, oda başı gelirde 110,8 avroya yükselmişti. Bu yükseliş ile İstanbul oda fiyatında Avrupa’nın en pahalı şehirleri arasında yer almıştı.

(AA)

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