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15 Kasım 2019 Cuma 13:11:27 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 13:12:02

Kocaelili ihracatçı dünyada ayak basmadık yer bırakmadı

Sanayi ve liman kenti Kocaeli'den ocak-ekim döneminde 195 ülke, özerk ve serbest bölgeye 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türk imalat sanayisinin ana üssü Kocaeli, yılın 10 aylık döneminde dünyanın dört bir yanındaki 195 ülke, özerk ve serbest bölgeye toplam 12,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Sanayi kentindeki firmaların temsilcileri dünyayı adeta "karış karış" gezerek Türkiye'nin 2019 için belirlenen 182 milyar dolarlık ihracat hedefine güçlü bir şekilde katkı veriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Kocaeli ocak-ekim döneminde 6 kıtada 182 ülke ve özerk bölgeyle 13 serbest bölgeye 12 milyar 611 milyon 916 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Kent ihracatı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2'lik artış gösterdi.

Kent bu dönemde, toplam ihracatının yüzde 67'sine denk gelen 8 milyar 521 milyon 978 bin dolarlık kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptı.

Birleşik Krallık, 1 milyar 109 milyon 685 bin dolarla ocak-ekim döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke olurken, bunu 1 milyar 59 milyon 403 bin dolarla Hollanda, 991 milyon 878 bin dolarla Almanya, 868 milyon 146 bin dolarla İspanya, 836 milyon 206 bin dolarla Slovenya izledi.

İhracatının önemli kısmını Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda gibi yakın coğrafyadaki gelişmiş batı ülkelerine gerçekleştiren Kocaeli, fazla bilinmeyen coğrafyalarda pazar yaratma başarısı da sağladı.

Singapur'dan Şili'ye milyon dolarlık ihracat pazarları

Kocaeli, en büyük ticaret partneri AB'nin yanı sıra Nijerya'dan Singapur, Avustralya, Bahamalar ve Şili'ye kadar dünyanın farklı coğrafyalarında pek çok ihracat pazarına sahip bulunuyor.

Altı kıtada neredeyse ayak basmadık yer bırakmayan Kocaelili ihracatçılar, ocak-ekim döneminde binlerce kilometre uzaklıkta bulunan ülkelere yaptığı satıştan milyon doların üzerinde ihracat geliri elde etti.

Sanayi kenti, yılın 10 aylık döneminde bahsedilen ülkeler arasında bulunan Nijerya'ya 174 milyon, Singapur'a 110 milyon, Avustralya'ya 71 milyon, Bahamalar'a 42 milyon, Şili'ye 37 milyon, Yeni Zelanda'ya 24 milyon, Kotdivuar'a 9 milyon, Moritanya'ya 4,5 milyon, Bruney'e 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin son dönemdeki Afrika ve Latin Amerika açılımı, Kocaelili sanayicilerin söz konusu kıta ülkeleriyle ticari ilişkiler geliştirmesinde de etkili oldu. Kent, Latin Amerika'da yer alan Küba, Peru, Ekvator, Arjantin, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ile pek çok kişinin haritadaki yerlerini bulmakta dahi zorlandığı Afrika'daki Zimbabve, Ruanda, Madagaskar, Cibuti gibi ülkeleri de ihracat pazarları arasına ekledi.

İhracatın dinamosu otomotiv ve kimya

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşları Tüpraş ve Ford Otosan'ın yanı sıra çok sayıda otomotiv ve kimya firmasına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatının dörtte üçünü bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde kentten yapılan otomotiv ihracatı 5 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşirken, kimya endüstrisi ihracatı da 3 milyar 856 milyon 933 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

(AA)

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