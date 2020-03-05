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05 Mart 2020 Perşembe 11:37:46 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:39:20

Kocaeli limanlarından 'dünyanın yükü' taşınıyor

İstanbul ve Kocaeli sanayisine olan stratejik yakınlığı dolayısıyla deniz taşımacılığında önemli bir merkez haline gelen İzmit Körfezi'ndeki limanlarda geçen yıl 73 milyon ton yük taşındı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, AA muhabirine, sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin, 105 kilometre Marmara Denizi'ne, 70 kilometre Karadeniz'e sınırı bulunduğunu belirterek, kentin geçiş güzergahında olmasının önemli olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin, deniz ticaretinde daha aktif rol oynayabilmesi ve bu alandaki ticari değerlerinin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını anlatan Doğusel, şöyle devam etti: 

"Denizcilikte her medeniyet, ileriye gittiği vakit çok şeyler kazandı. Kocaeli, liman kenti. 34 limanımız var. İnanılmaz bir bölge. Bölge, Türkiye'nin dörtte birine eş değer diyoruz. Bunu gelen gemi sayısından, ithalat, ihracat rakamlarından anlıyoruz. Kentimizde misafir ettiğimiz gemi sayısı yaklaşık 8 bin 800. Çok ciddi bir rakam. Her sene ortalama 73 milyon ton taşıma kapasitesine erişiyorduk. Bu sene de aynı rakama eriştik. Mükemmel bir yerdeyiz. 14 organize sanayi bölgemiz var. Hemen yanı başımızda İstanbul var, Tuzla ve Yalova tersaneler bölgeleri var. Kendi içinde 7 tersanesi olan, 100 kilometre alan içinde her yere ulaşabilen müthiş denizci kenti... Sanayi kuruluşlarının bize sağladığı çok ciddi ivmeler var. Gemi inşa, deniz taşımacılığı, limanlar ve bunların doğurmuş olduğu yan meslek kurumlarıyla Türkiye'ye örnek olan bir kent konumunda. Kocaeli, iç denizi olan en güzel kentlerden biri. Okyanusa ulaşabilecek bir altyapımız var. 2 boğazla, her yere gidebiliyoruz."

"Kocaeli'de deniz sanayisinde üretim yapılan bütün kollar bulunuyor"

Doğusel, Kocaeli'de deniz taşımacılığının yanı sıra deniz sanayisinde üretim yapılan bütün kolların bulunduğunu kaydetti.

Denizcilik sektöründe de kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını aktaran Doğusel, bu alanda sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenlediklerini ve nitelikli personel sayesinde istihdamın artırılacağını dile getirdi.

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi hizmet binasının geçen yıl, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle açıldığını hatırlatan Doğusel, "Şu an 315 üyemiz var. Üyelerimiz, denizciliğe yön veren firmalar. Üyelerimizin hemen hemen hepsi, global pazarda yer alan üyeler. Üyelerimizin hepsi, Kocaeli ruhunu hisseden üyeler. Kocaeli halkının da denizciliğe verdiği önemin daha da arttığını görüyoruz. Bakanlığımızla beraber söylediğimiz bir söylem var; 'Denizci millet, denizci ülke, denizci Kocaeli' diyoruz. Bu anlayışı, her yere götürmek için çaba sarf ediyoruz. Bir tarafta mavi vatan var, bir tarafta biz mavi ekonomiden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Doğusel, Kocaeli'nin sanayi kenti, üretimin ve ticaretin kalbi, aynı zamanda denizci bir kent olduğunu vurgulayarak, "Biz bunu Türkiye'deki diğer illere duyurmak ve bu gücü denizcilik merkezinde toplayıp ekonomiye kazandırmak istiyoruz. 2020 hedeflerimize baktığımızda, dünyada tanınan bir Kocaeli istiyoruz. Denizcilikte marka olmuş bir Kocaeli istiyoruz. Denizciliğe hayal kuran insanlar istiyoruz. Kentin 73-80 milyon ton arasında değişen bir ticaret hacmi var. Biz bu rakamın daha da artırılması için çalışıyoruz. Limanlarımızın daha modern hale gelmesini istiyoruz. Ticaretin içinde daha çok yer almak istiyoruz. Gemi inşaat sanayisinde müthiş işler yapıyoruz. Bunların çoğalmasını istiyoruz. Burada markalaşmış yat endüstrimiz var, mega yat seviyesinde. Bunların dünyada marka olabilmesi için, daha çok kişiye pazarlanması için çalışmalarımız var." diye konuştu.

(AA)

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