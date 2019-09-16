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16 Eylül 2019 Pazartesi 15:48:25 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:49:14

KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor

Amazon, TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ'lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor.

e-ticaret şirketi Amazon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ'lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor.

KOBİ'lere e-ihracat eğitim seminerleri başlatılmasına yönelik protokol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şahitliğinde, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes tarafından TOBB'da düzenlenen törende imzalandı.

Türkiye genelinde TOBB'a bağlı ticaret ve sanayi odalarında düzenlenecek eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi uzmanları verecek.

Eğitim seminerleri; e-ihracata ilişkin fırsatlar, ihracat ile iş büyütme yolları ve Amazon'un sunduğu satış imkanları gibi başlıkları kapsıyor. Türkiye'nin 20 ilindeki 40 eğitim semineri ile 2019-2020 dönemi boyunca 2 bin KOBİ'ye ulaşılması hedefleniyor.

"KOBİ, ürününü Amazon üzerinden Avrupalı tüketiciye sunacak"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, dijital teknolojilerle birlikte dünyanın daha hızlı dönmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hıza ayak uyduramayanlar savrulurken, uyum sağlayabilenler için müthiş fırsatlar var. Bu fırsatlardan biri de e-ihracat... KOBİ'lerimizin e-ihracat yapma becerilerini geliştirmek için Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz. e-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araç. Eskiden ihracatçı firmaların hedef pazarlarında bir satış ve pazarlama ağı kurmaları ya da ürünlerini satacak bir aracı bulmaları gerekirdi. Artık devir değişti. KOBİ'ler e-ticaret platformları sayesinde yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabiliyorlar. Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde KOBİ'lerimize Avrupa'ya ihracat için Amazon platformunu nasıl kullanabileceklerini öğreteceğiz. KOBİ, ürününü Amazon üzerinden Avrupalı tüketiciye sunacak."

"KOBİ'lerin iş hacimlerini geliştirecek bir iş modeli yaratacak"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin Türkiye'de iş dünyası ile KOBİ'lere yönelik birçok eğitim düzenlediğini, Türk özel sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere programlar yürüttüğünü bildirdi.

Özkan, Boğaziçi Üniversitesi olarak üretilen bilgiyi toplumun faydasına sunmayı ve toplumsal gelişimi desteklemeyi önemli bir amaç olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu doğrultuda TOBB ve Amazon iş birliği ile bu projede yer alarak işletmelerimizin e-ihracat yolculuğuna rehberlik etmekten büyük heyecan duyuyoruz." dedi.

İmzalanan protokolün KOBİ'lerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Özkan, bu çalışmanın; binlerce KOBİ'nin yurt dışına daha kolay ihracat yapacağını, böylece iş hacimlerini geliştirecek bir iş modeli yaratacağını söyledi.

"KOBİ'lere e-ihracatın kolay yolunu açıyoruz"

Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes ise Türkiye'den e-ihracat programıyla KOBİ'lere e-ticaretle ihracatın kapılarını açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Girişimci ruhuyla tanınan Türk KOBİ'lerini milyonlarca müşterimiz ile buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle Türkiye'deki işletmelerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan KOBİ'lere çok daha yakından temas etme fırsatı bulacağımız için çok mutluyuz. Amazon olarak KOBİ'lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalar kapsamında Türkiye'den e-ihracatı başlattık. Eğitim serisi ile başlattığımız bu güç birliğiyle KOBİ'lere e-ihracatın kolay yolunu açıyoruz. Böylece Amazon olarak Türk KOBİ'lerini milyonlarca müşterimizle buluşturarak Türk markalarını uluslararası arenaya taşımayı arzuluyoruz."

(AA)

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